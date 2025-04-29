加拿大大選｜ 特朗普祝選出有智慧領袖 讓加拿大成為「第51州」
撰文：蕭通
出版：更新：
加拿大聯邦眾議院選舉周一（4月28日）投票，外界關注「特朗普效應」對選情的影響。選前民調顯示，主張反制美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的執政自由黨現任總理卡尼（Mark Carney），在選前民調領先主要對手、保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）。而在加拿大選民投票之際，特朗普再次稱呼加拿大為「第 51 州」。
特朗普在社交平台發帖，「祝偉大的加拿大人民幸運，能選出一個有力量和智慧的人，能讓人民的稅收減半、免費將軍事力量提升到世界最高水平，讓你們的汽車、鋼鐵、鋁、木材、能源和所有其他產業規模擴大四倍，並且零關稅和稅收」，但前提是「加拿大成為美國第51州」，讓兩國之間不再有分界線，能夠自由進出、沒有邊界，只有好處、沒有壞處。
他又警告，美國不能再像過去那樣，每年補貼加拿大數千億美元，除非加拿大是美國一個州，否則這些做法毫無意義。
益普索（Ipsos）周日的民調顯示，加拿大自由黨的支持率為42%，高過保守黨的38%。
加拿大現任總理卡尼一直矢言，要抵制特朗普的威脅。他26日在多倫多的集會上稱，「特朗普試圖打敗我們，這樣美國就能擁有我們（加拿大），但這永遠不會發生」。
加拿大大選開始投票 「特朗普效應」受關注 25％選民已提前投票加拿大選舉初步結果明早出爐 卡尼民調領先加拿大汽車撞人疑兇身世曝光 患有精神病、因兄長被殺崩潰加拿大汽車衝撞人群增至11死 溫哥華警方：疑犯有精神問題紀錄特朗普政府重壓下加拿大迎來大選 卡尼能否順利過關？