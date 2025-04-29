加拿大大選 | CBC：卡尼領導執政自由黨料贏得大選

加拿大大選正在點票，國營傳媒CBC報道，現任總理卡尼（Mark Carney）領導的自由黨，預期順利勝出，自由黨將展開連續第四任政府。

加拿大CTV新聞網報道也預期自由黨贏得選舉，惟目前尚無法確定自由黨是否會組成多數政府或少數政府。



今次選舉將改選國會下議院343個議席。贏得過半數、即172席的政黨，將成執政黨，執政黨黨魁則出任總理。

加拿大人口約4100萬，其中近2900萬人具備投票資格。據報目前已有約730萬人提前投票，創下紀錄。

2025年4月28日，加拿大安大略省多倫多（Toronto），人們在加拿大聯邦選舉投票站排隊登記投票。（Reuters）

正在進行的聯邦選舉的早期結果顯示，卡尼領導下的自由黨目前在21個選區領先。博勵治（Pierre Poilievre）領導的保守黨目前則擁有11個席位。大選結果將決定自由黨能否延長歷時十年的執政期，或保守黨反超上台執政。

卡尼最新發布影片，呼籲選民團結堅強，應對美國危機。選舉結果預計在當地時間周二（29日）公布。