挑戰Google地位？　ChatGPT新增網購助手功能

在搜索巨頭Google旗下Chrome瀏覽器受到反壟斷審查之際，OpenAI周二（4月29日）在社交平台X（舊稱Twitter）上宣布，旗下人工智能（AI）ChatGPT推出網購助手功能，包括商品搜索、推薦、格價等功能，且不含廣告。不過ChatGPT沒有直接內建網購功能，用戶可點擊連結到外部網站自行購物。



OpenAI表示，搜索已經成為ChatGPT最受歡迎、成長最快的功能。僅過去一週，網頁搜索量就已超過10億次。

▼ChatGPT：讓購物更簡單快捷

OpenAI介紹，透過和ChatGPT直接對話就可以得到各種產品的圖片、詳細資訊、價格和評論，並且顯示產品結果是獨立選擇的，沒有廣告。

該功能初步僅適用於幾個類別，包括電子產品、時尚服裝、美容及家居用品，未來計劃逐步擴展到更多類別。

OpenAI產品負責人Nick Turley周二在華盛頓一場針對Google的反壟斷庭審中作證稱，如果執法機構成功迫使Google出售Chrome，以恢復搜尋領域的公平競爭，OpenAI將有興趣收購這款瀏覽器。