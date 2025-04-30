特朗普曾致電貝佐斯　Amazon否認列關稅成本：未獲批准且不會實施

美媒4月29日報道，針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策，知名電商亞馬遜（Amazon）擬在產品價格旁標示出關稅成本。白宮4月29日針對報道作出批評，稱這是一種「敵意」做法。公司則回應指，的確曾考慮在其網站上出售的低價格商品上顯示進口費用，但該計劃從未獲批准且不會實施。特朗普同日稱自己曾致電公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos，又譯貝索斯），並指2人進行了良好的通話。



美媒CNBC報道，亞馬遜發言人多伊爾（Tim Doyle）29日在一份聲明中表示，負責Amazon Haul商店的團隊的確曾考慮過列出某些產品進口費用，但計劃「未得到批准且也不會發生」。

2020年11月25日，美國紐約史泰登島，圖為亞馬遜的配送中心標誌。（Reuters）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）同日在社交媒體X上稱，亞馬遜否認會標示關稅成本是「明智之舉」。

美媒：亞馬遜否認前 特朗普曾致電貝佐斯抱怨

儘管特朗普稱他與貝佐斯進行了「良好通話」，但一名知情人士向美國全國廣播公司（NBC）透露，前者當時是對貝佐斯抱怨有關亞馬遜計劃標示關稅成本一事。

報道指，在2人通話結束後數小時，亞馬遜才公開淡化了該計劃的範圍，並最終宣布該計劃已被徹底取消。

特朗普其後告訴記者讚揚貝佐斯，稱後者非常好、很快就解決了問題，並做了正確的事。

左圖：2025年4月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室出席聯邦醫療服務中心負責人奧茲（不在圖中）的宣誓就職儀式。（Reuters）右圖：2025年4月5日，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在美國加州出席2025年科學突破獎頒獎典禮。（Reuters）

美媒Punchbowl News同日稍早時候引述一名熟悉消息人士稱，亞馬遜將很快開始在每件產品的價格旁邊顯示關稅成本。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）其後在記者會上表示，她曾與特朗普討論過有關亞馬遜擬在產品價格旁標示出關稅成本的報道，而特朗普認為這是「敵對和政治行為」。