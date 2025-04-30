美參議院通過David Perdue出任駐華大使　曾住香港及從商經驗豐富

美國參議院4月29日以67票比29票表決通過，由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名、曾居住新加坡和香港的前參議員帕度（David Perdue，暫譯），出任美國駐華大使。暫時未知帕度何時赴北京履新，但料關稅及貿易問題，是他上任後需優先關注事項。參議院在這幾天還會確認一系列駐外大使提名人，預定29日下午表決駐英國及北愛爾蘭大使、駐土耳其，以及駐意大利大使。



圖為2025年4月3日，美國共和黨前參議員David Perdue獲提名為駐華大使，出席參議院的確認聽證會。（Getty Images）

現年74歲的帕度曾在2015至2021年期間擔任佐治亞州參議員，並曾在2018年6月以參議院軍事委員會、預算委員會，及農業、營養和林業委員會成員身份臨時更改行程訪台，並與時任台灣總統蔡英文會面。

在進入國會之前，他擁有長期經營企業的職業生涯，包括擔任運動品牌Reebok的總裁兼行政總裁、紡織公司PillowTex的行政總裁，以及美國零售商Dollar General的行政總裁。

帕度此前出席參議院的確認聽證會時，曾形容北京正在對美國發動「一場新型戰爭」，指中國的全球野心威脅著現有世界秩序。 這與他出任參議員時形成鮮明對比，當時他對中國處理香港問題的手法表示理解；並在特朗普首個總統任期內，呼籲對華採取的關稅措施應具針對性。

特朗普去年底在社交平台宣布提名帕度時稱，對方將會幫助實施自己維持區內和平的策略，同時與中國領袖建立具有成效的工作關係。