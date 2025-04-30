特朗普關稅戰｜美商務部長：已達首份貿易協議 尚待對方政府批准
撰文：劉耀洋
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美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4月29日受訪時表示，美方已達成首份貿易協議，尚待對方政府批准，惟未透露是哪個國家。不過財長貝森特（Scott Bessent）則拒絕證實美方是否已與外國達成貿易協議，稱自己不會搶在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前作出相關宣布。
盧特尼克（Howard Lutnick）4月29日接受美媒CNBC訪問時透露，美方已與一個國家達成貿易協議，但尚未完全確定最終方案。
他表示，美方還需要等該國的總理（prime minister，或首相）與國會批准，但預計很快會獲得同意。
貝森特同日被問及對盧特尼克言論的看法時，拒絕透露美國是否已達成貿易協議。他表示：「我不會搶在總統之前發言，我們應該等待特朗普未來幾天的表態。」
貝森特當日稍早曾提到，亞洲國家在談協議方面的態度最為積極，預計很快能與印度達成協議，預計會有一些相關宣布，另外美國與韓國的協議也逐漸成形。
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