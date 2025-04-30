特朗普關稅戰｜美商務部長：已達首份貿易協議　尚待對方政府批准

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4月29日受訪時表示，美方已達成首份貿易協議，尚待對方政府批准，惟未透露是哪個國家。不過財長貝森特（Scott Bessent）則拒絕證實美方是否已與外國達成貿易協議，稱自己不會搶在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前作出相關宣布。



盧特尼克（Howard Lutnick）4月29日接受美媒CNBC訪問時透露，美方已與一個國家達成貿易協議，但尚未完全確定最終方案。

2025年4月23日，美國華盛頓，財政部長貝森特（Scott Bessent）出席國際貨幣基金組織和世界銀行2025春季年會期間，出席國際金融協會 (IIF) 全球展望論壇並回答記者提問。（Reuters）

他表示，美方還需要等該國的總理（prime minister，或首相）與國會批准，但預計很快會獲得同意。

貝森特同日被問及對盧特尼克言論的看法時，拒絕透露美國是否已達成貿易協議。他表示：「我不會搶在總統之前發言，我們應該等待特朗普未來幾天的表態。」

2025年4月23日，美國華盛頓特區，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在白宮橢圓形辦公室聆聽總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）簽署行政命令時發表的講話。（Reuters）

貝森特當日稍早曾提到，亞洲國家在談協議方面的態度最為積極，預計很快能與印度達成協議，預計會有一些相關宣布，另外美國與韓國的協議也逐漸成形。