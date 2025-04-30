特朗普簽令減免本地生產汽車關稅　首年最高可獲車價15%退稅

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4月29日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於當日簽署一項命令，向在美國生產的汽車製造商提供關稅減免，使其免受新開徵的25%汽車關稅所影響，以便它們有時間將供應鏈遷回國內。



路透社29日報道，美國白宮證實特朗普將簽令減輕汽車關稅影響後，盧特尼克當日向記者透露相關詳情。

據盧特尼克的說法及白宮其後釋出的「事實清單」，汽車製造商在美國組裝的汽車，最高可獲得相當於汽車價值的15%退稅，以抵銷進口零件的價值。第二年則為減免10%。

汽車關稅：2025年4月11日，美國加州三藩市灣里士滿港（Port of Richmond）的一個停車場停滿了新生產的汽車。（Reuters）

關稅減免亦將適用於在美國生產的外國汽車製造商，只要在國內完工且美國或《美墨加協定》（USMCA）範圍內生產比率達85%的所有汽車，首年實際上無需繳納關稅。

另外，該命令又允許汽車製造商在首年進口相當於車價3.75%的免稅零件，第二年降至2.5%，第三年逐步取消。

2025年4月23日，美國華盛頓特區，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在白宮橢圓形辦公室聆聽總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）簽署行政命令時發表的講話。（Reuters）

另外，受25%進口汽車及零件關稅所影響的廠商將不用面臨「疊加關稅」，免受其他關稅影響，其中包括美國對加拿大和墨西哥商品徵收的25%關稅，以及對大多數貿易夥伴徵收的10%最低基準關稅。

不過，路透社引述一名白宮官員表示，這次關稅減免不適用於中國零件，將繼續受美國對華徵收145%關稅所影響。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室手持有關加徵關稅的行政命令，而商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則站在他身旁。（Reuters）

財長貝森特（Scott Bessent）同日稍早表示，特朗普已與國內外汽車製造商會談，希望能為它們提供一條迅速及高效的途徑，使汽車製造業回流美國，盡可能創造最多的就業機會。