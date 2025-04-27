印巴局勢升溫連續3天駁火　印度揚言斷水　巴基斯坦農民憂心

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區發生遊客遭槍擊的26人死亡事件後，印巴緊張關係進一步惡化，兩軍連續3天在克什米爾地區駁火。印度一方又揚言切斷印度河上游的供水，路透社報道，巴基斯坦農民對此感擔憂，「若果他們斷水，這裏會變沙漠。」



印控克什米爾4月22日發生遊客遇襲事件後，當地警方稱3名參與襲擊的武裝分子中，有2人是巴基斯坦人。據路透社指，承認責任的武裝組織「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance），屬於巴基斯坦激進組織Lashkar-e-Taiba（LeT）的分支。

2025年4月22日，印控克什米爾地區發生槍擊遊客事件，印度警方在附近戒備（Reuters）

事件導致印巴局勢惡化，印度叫停巴基斯坦人的簽證，印度總理莫迪表示印巴外交關係降級，並將立即暫停1960年《印度河條約》（Indus Waters Treaty）。

印軍表示在4月26日晚上至27日凌晨，巴基斯坦軍方在克什米爾控制線以小型武器開火，印軍也以小型武器回擊。這是兩軍連續3天駁火。

印度威脅切斷上游供水，讓不少巴基斯坦農民擔心，圖為在巴基斯坦海德拉巴（Hyderabad）的農田（Reuters）

路透社報道，印方威脅切斷印度河上游供水的行動，讓巴基斯坦農民感到擔心，40歲農民Homla Thakhur指「如果他們斷水，這裏都會變成塔爾沙漠（Thar desert），是整個國家。」他又稱「我們會餓死的。」

報道指，由於當地近年雨水稀少，所以不少農民、專家都同樣感到擔心。