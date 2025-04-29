特朗普上任100天　民主黨議員提彈劾條款列7大罪狀

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（4月29日）上任屆滿100天，就在前一天，密歇根州民主黨籍議員Shri Thanedar宣布已針對總統提交彈劾條款，並盡數特朗普7項錯誤行為。



Shri Thanedar在網絡上發表聲明，稱他將對特朗普的多項行為提出7項彈劾條款。

1. 妨礙司法公正和濫用行政權：包括拒絕正當程序、非法驅逐出境、藐視法庭命令和濫用司法部權力。

薩爾瓦多男子Kilmar Abrego Garcia曾長期居住在美國馬里蘭州，2019年雖獲得法官頒布命令免於被遣返出境，但在今年3月卻與數百名疑似幫派成員一同被遣返到薩爾瓦多。白宮承認，該男子被遣返屬於「行政錯誤」，但拒絕將他帶回美國。

2025年4月9日，美國華盛頓特區，薩爾瓦多移民Kilmar Abrego Garcia被錯誤地驅逐回薩爾瓦多，其妻子 Jennifer Vasquez Sura 與其他家庭成員、支持者和國會西班牙裔黨團成員一起出席了新聞發布會。（Reuters）

2. 篡奪撥款權：解散國會設立的機構並扣押聯邦資金。

3. 濫用貿易權力和國際侵略：包括對主權國家徵收經濟損害性的關稅和威脅軍事入侵。

特朗普4月2日宣布對全球國家徵收高額「對等關稅」，9日又宣布暫緩90天，對全球經濟造成猛烈衝擊。

圖為2025年2月26日，美國華盛頓州雷德蒙德（Redmond）的SpaceX 和 Starlink 的大樓外，有民眾舉行抗議富豪馬斯克（Elon Musk）的活動。（Reuters）

4. 違反第一修正案權利：透過對批評人士、傳媒和律師行使受憲法保護的言論採取報復行動。

特朗普上台後簽令將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為美洲灣（Gulf of America，又稱美國灣），美聯社拒絕改寫名稱，結果遭白宮封殺。

2025年3月26日，美國華盛頓特區，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt，不在圖中）於白宮舉行的記者會上，一名記者站在一塊寫着「我們挺美聯社」的標語旁，低頭看手機。（Reuters）

5. 設立非法辦公室：透過設立政府效率部（DOGE）並非法授權馬斯克單方面違反憲法。

富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部大幅削減聯邦支出預算，還對教育部、美國國際開發署（USAID）等政府部門進行大規模裁員。

6. 賄賂和貪污：涉及駁回刑事案件、索取外國報酬以及敲詐勒索以獲取個人和政治利益。

7. 暴政越權：尋求鞏固不受制約的權力，侵蝕公民自由，違抗憲法對總統權力的限制。

美國一名聯邦法官2月8日頒令，禁止DOGE讀取財政部的重要支付系統，這些紀錄包括敏感個人資料，譬如數以百萬美國人的社會安全號碼（Social Security Number）與銀行帳號。

Shri Thanedar說：「最後也最重要的是，他試圖鞏固不受制約的權力，並削弱總統職位的憲法限制。在這個國家，我們有總統，沒有國王。這不僅僅是不當行為，而是可彈劾的不當行為。」

特朗普集團在網上出售印有「特朗普2028」字樣的帽子。（trumpstore網站截圖）

特朗普集團在其網站上出售印有「特朗普2028」字樣的帽子，《國會山報》指，這暗示特朗普可能追求第三任期，引發民主黨陣營的憂慮。