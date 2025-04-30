凍結23億美元聯邦預算後　特朗普政府將調查哈佛大學「種族歧視」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府4月28日表示，在收到有關哈佛大學和學生主辦的期刊《哈佛法律評論》（Harvard Law Review）的論文遴選程式的舉報後，已啟動對哈佛大學「基於種族的歧視」的調查。就在幾小時前，一名聯邦法官同意加快審理哈佛大學反對凍結23億美元聯邦撥款的訴訟。



據路透社，美國教育部、衛生及公共服務部（HHS）宣佈展開調查，稱《哈佛法律評論》編輯可能存在「種族歧視」，違反了《民權法案》第六章。

2025年4月17日，人們在美國麻省劍橋的哈佛大學（Harvard University），參與反對總統特朗普（Donald Trump）及其政府擬吊銷學生簽證的示威活動後準備離開。（Reuters）

教育部民權事務代理助理部長Craig Trainor表示：「《哈佛法律評論》的文章遴選過程似乎是根據種族來決定勝負的。」

哈佛大學一位代表表示，學校「致力於確保其監督的項目和活動符合所有適用法律，並致力於調查任何可信的違規行為」。他還說，該期刊「在法律上獨立於法學院」，並補充稱，2018年的一項類似指控已被駁回。

《哈佛法律評論》創刊於1887年，是一份由學生運營的期刊，發表法律學者和法律從業者的文章。