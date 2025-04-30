Amazon迅速撤回「列關稅成本」計劃？　特朗普：貝索斯是個好人

當地時間4月29日，美國新興媒體Punchbowl News最先爆料稱，亞馬遜（Amazon）購物網站將「很快」展示特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅的影響，在其銷售的商品旁標註價格中所增加的額外成本。

據美國「政客新聞網」（Politico）、英媒當天報道，此消息一出，立刻引來白宮方面的猛烈抨擊。在當天上午的新聞記者會上，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）將有關報道中亞馬遜考慮的計劃，稱之為所謂的「敵對和政治行為」，並反問：「當拜登（Joe Biden）政府將通貨膨脹率提高到40年來的最高水平時，亞馬遜為什麼不這樣做？」



不過，當天下午，美國總統特朗普告訴記者，他已經與亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）通過電話，貝索斯「很快解決了問題，做了正確的事情」。特朗普還對貝索斯大加讚賞，可謂給足了面子。

2025年4月29日，白宮新聞發言人萊維特（Karoline Leavitt）在白宮新聞發布室向媒體成員發表演說。（Reuters）

與此同時，亞馬遜方面也迅速回應稱，只有該公司旗下低價電商Amazon Haul的團隊曾考慮過「在價格上打出額外成本」的想法，但並未批准和實施，且亞馬遜主要購物網站也不會這樣做。同日，在看到亞馬遜遭白宮批評後，美國另一大零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）也向美媒回應稱，該公司「不會在官網上詳細列明商品成本的構成明細」。

據報道，在當天的白宮新聞記者會上，有記者提及了亞馬遜的問題，並表示，亞馬遜考慮在產品旁標註特朗普加征關稅所導致的額外成本。「這難道不明顯嗎？最終為此買單的是美國消費者而非中國。」

對此，白宮新聞秘書萊維特立刻表示：「我剛和總統通完電話，談了亞馬遜的問題，這是亞馬遜的敵對和政治行為。」她還反問：「當拜登政府將通貨膨脹率提高到40年來的最高水平時，亞馬遜為什麼不這樣做？」

當被記者問及美國總統特朗普與亞馬遜創始人貝索斯的關係如何時，萊維特基本上迴避了這個問題。「我不會談論總統與貝索斯的關係，」她說：「但我要告訴你，這肯定是亞馬遜的敵對和政治行為。」

在萊維特譴責亞馬遜之前，特朗普在本週發表於《大西洋月刊》（The Atlantic）的採訪中曾談到貝索斯：「他是百分之百的好人，他很棒。」

當天晚些時候，「政客新聞網」援引知情人士透露，特朗普已經和貝索斯通電話。當天下午，特朗普本人也證實了這一消息，並稱該公司「迅速收回了這一提議」。「貝索斯非常棒，」特朗普說：「他很棒，他很快就解決了這個問題，他做了正確的事情，他是個好人。」

與此同時，總部位於西雅圖的亞馬遜集團，其發言人多伊爾（Tim Doyle）回應稱：「低價電商Amazon Haul的團隊曾考慮過對某些產品列出進口費用的想法，亞馬遜的主要網站從來沒有考慮過，也沒有在亞馬遜的任何資產上實施過任何措施。」這名發言人補充說：「這從未得到批准，也不會發生。」

「政客新聞網」指出，利用「最低限度」關稅豁免政策，Amazon Haul過去一直銷售從中國倉庫直接發貨的低價消費品。然而，除了對華加征高額關稅之外，特朗普政府已宣布，自5月2日起，終止對從中國內地和中國香港進口的小額包裹的免稅待遇，即低值免稅（de minimis）門檻。

Amazon Haul提供20美元及以下的商品。（Getty Images）

早在特朗普首個執政任期，他就經常抨擊貝索斯，並指責這位億萬富翁收購《華盛頓郵報》是為了獲得「政治影響力」，而貝索斯也曾批評特朗普是「民主的威脅」。不過，如今，貝索斯已經修復了和特朗普的關係，今年年初還受邀參加了他的總統就職典禮。

此外，亞馬遜還向特朗普的就職基金捐款100萬美元，並為一部關於美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的紀錄片支付了4000萬美元。據多名知情人士透露，其中約2800萬美元將直接歸梅拉尼婭所有。

另據美媒「Axios新聞網」當地時間4月29日報道，在競爭對手亞馬遜曾考慮「在價格上打出額外成本」而被白宮抨擊後，美國另一大零售業巨頭沃爾瑪的一名發言人表示，該公司「不會在官網上詳細列明商品成本的構成明細」。該發言人稱，儘管特朗普的關稅政策帶來不確定性，但沃爾瑪「正竭力維持儘可能多商品的最低售價」。

美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）。（Getty）

沃爾瑪發言人當天還向「Axios新聞網」強調：「我們正與供應商和銷售商通力合作，為信任我們的消費者簡化價格體系，代表他們完成這些複雜工作。」

3月11日，就沃爾瑪要求中國供應商大幅降價一事，中國商務部等有關部門約談沃爾瑪，了解有關情況。有專家指出，沃爾瑪此舉有違反商業合同的可能，將擾亂正常的市場交易秩序。

沃爾瑪某非標品類供應商黃凱（化名）此前也對觀察者網表示，「讓供應商和消費者來承擔美國對華關稅政策的成本，這是不道德的。沃爾瑪不能完全什麼都不管。這樣的做法一定會受到抵制，這是行不通的。」

4月24日，中國商務部新聞發言人何亞東在回應美方「關稅降溫」說法時表示，美方濫施關稅違背基本的經濟規律和市場規律，不僅無助於解決美自身問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，干擾企業正常生產經營和民眾生活消費，已經遭到國際社會和美國內強烈反對，「解鈴還須繫鈴人」，單邊加征關稅措施由美方發起，如果美方真的想解決問題，就應該正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消所有對華單邊關稅措施，通過平等對話，找到解決分歧的辦法。

本文獲《觀察者網》授權轉載

