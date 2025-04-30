王毅於金磚外長會重申：時代不容倒退　公道自在人心

中國中共中央政治局委員、外交部長王毅4月29日於巴西出席金磚正式成員和夥伴國外長會，討論加強多邊主義這一會議主題。王毅強調，時代不容倒退，公道自在人心。



王毅說，解決世界上問題的出路在於維護和踐行多邊主義。擴員後的「大金磚」應當繼續倡導共商共建共享，維護國際關係基本準則，捍衛多邊貿易體制，構建更加公正合理的全球治理體系。

王毅表示，面對美國在全球範圍揮舞關稅大棒，各國都應作出選擇：我們是否允許世界重回弱肉強食的叢林？是否認可一國私利可以凌駕於各國公益？是否放任國際規則被無視甚至拋棄？是否只要妥協退讓就能獨善其身？而終極之問則是，我們是要接受一個唯我獨尊的單極霸權，還是迎接一個平等有序的多極世界？

2025年4月29日，金磚外長會在巴西里約熱內盧舉行。（Reuters）

對於貿易戰，中國的回答清晰而堅定：如果執意要打，我們奉陪到底；如果準備要談，就要平等尊重。中方着眼的，不僅是自身正當權利，也是各國的共同利益；中方維護的，不僅是互惠合作，更是國際規則；中方堅守的，不僅是國家民族尊嚴，還有人世間的朗朗乾坤。