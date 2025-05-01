特朗普讚加拿大總理卡尼「非常友善」　稱對方將於一週內訪美

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月30日表示，加拿大總理卡尼（Mark Carney）昨日與他進行通話時表現得「非常友善」，並指對方將會在未來一週內訪美。



美媒CNN報道，特朗普30日出席內閣會議期間告訴記者，卡尼昨日致電他，並指加拿大希望能與美方達成貿易協議。

特朗普稱：「他（卡尼）是個非常友善的紳士，很快就會前來白宮，大概在一週內或更短時間內。」

另外，特朗普又談到剛剛結束的加拿大大選，認為「最不討厭自己的那個人」贏了。他笑言：「實際上，我認為（加拿大保守黨前領袖博勵治）比所謂的自由黨人更討厭我。」

左圖：左圖：2025年4月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室出席聯邦醫療服務中心負責人奧茲（不在圖中）的宣誓就職儀式。（Reuters）右圖：2025年4月29日，卡尼在加拿大渥太華自由黨競選總部發表講話。（Reuters）

加拿大總理辦公室29日指，特朗普向卡尼表示祝賀，強調兩國領導人一致認為美加兩國作為主權國家在合作推動共同發展方面十分重要，並同意在不久後會面。