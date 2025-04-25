Abraham Newman談美國・二｜攪動華為、歐盟、台積電的同一雙手

4月2日特朗普（Donald Trump）宣布「對等關稅」以來，全球金融市場屢起波瀾，幾乎沒有國家能夠逃過這場大掃射，即便9日特朗普又宣布「90天暫緩」，各國依舊不敢掉以輕心，中美貿易戰更是隨著關稅疊加持續白熱化。特朗普的下一步是什麼？「對等關稅」又將如何影響世界？這是當前各方的共同疑問。



面對全球政經的未知棋局，台灣大學社會科學院在4月21日舉辦「全球政治經濟大師講座」，邀請到喬治城大學（Georgetown University）外交事務學院暨政府系教授、BMW德國與歐洲研究中心主任、《地下帝國》（Underground Empire）共同作者亞伯拉罕．紐曼（Abraham Newman），以「特朗普2.0下的經濟安全」為題，剖析美國的「地下帝國」何以成形，以及特朗普發動關稅戰的真實目的。活動由胡佛東亞民主研究中心、台灣韌性社會研究中心、美國喬治城大學台灣校友會共同協辦。



圍繞講座，《香港01》推出系列報道四篇。本篇為第二篇，聚焦美國的脅迫手段，如何在對手、盟友與中間人（intermediary）當中，觸發不同的行為反應。



台灣大學社會科學院於4月21日舉辦「全球政治經濟大師講座」，邀請到喬治城大學（Georgetown University）外交事務學院暨政府系教授、BMW德國與歐洲研究中心主任、《地下帝國》（Underground Empire）共同作者亞伯拉罕．紐曼（Abraham Newman）主講，剖析美國的「地下帝國」何以成形。（劉燕婷攝）

美國用以打壓華為的兩種網絡

首先是圍繞華為的各種攻防。紐曼指出，美國尤其擔憂中國在開發下一代新機後，會對自己與盟友複製美國過去所為：收集與監控他國數據。例如通過華為5G，中國可能可以得知美國的國家動態，且美國並沒有能提供相關技術的供應商。於是美國政府決定「解決問題」，也就是利用兩個經濟網絡來限制華為發展。

第一是金融網絡，具體事件就是逮捕孟晚舟。紐曼提到，當時華為副董事長兼財務長孟晚舟搭乘香港飛往墨西哥的航班，在溫哥華轉機時遭加拿大警方逮捕。而這背後關鍵，就是美國利用了全球金融網絡，來對華為發起法律攻勢，從而導致孟晚舟被捕。

紐曼接著介紹操作細節，表示美國主要是利用與華為合作的滙豐銀行。因為滙豐曾在多年前與美國政府有過糾紛，最後雙方達成了「延緩起訴」協議，滙豐於是同意向美國政府提供非法活動的相關數據；而也正是在這個背景下，美國從滙豐處得到華為「違反伊朗制裁禁令」的證據，於是美國就藉著與加拿大簽署的引渡協議，讓加國逮捕孟晚舟。當然，孟本人沒有在軟禁期間受到嚴重傷害，但美國通過全球金融網絡的集中性，對華為的公司聲譽造成了巨大衝擊。

另一個策略就是通過半導體依賴的知識產權網絡，也就是《外國直接產品規則》（Foreign Direct Product Rule，FDPR），規定任何公司只要使用美國的知識產權來生產境外產品，該產品就不能賣給華為。

紐曼總結，打擊華為的案例顯示，美國雖沒有自己的5G電信網絡，卻能用「其他網絡」來限制中國。

孟晚舟必須24小時配戴電子腳鐐，並配戴了近三年。（Reuters）

歐盟也是經濟脅迫的一員

紐曼接著探討另一個重要群體：盟友。在這個場域中，與美國互動的並非直接受監視、或被制裁的國家，而是經常與華盛頓合作的國家，歐盟就是一個有趣案例。

紐曼指出，歐盟就如佛里曼之前預測的「世界是平的」，對於世界貿易組織（WTO）等國際建制深信不疑，甚至可以說「開放」就是歐盟的DNA。因此當美國開始對伊朗、歐盟採取經濟脅迫時，歐盟發現自己毫無還手能力。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟更開始與拜登（Joe Biden）政府合作制裁俄羅斯。

紐曼表示，這一變化顯示世界經濟從「平坦化」，逐漸走向「武器化互賴」（Weaponized Interdependence，又譯相互依存武器化）的過程，導致各國政府也逐步改變自己處理日常問題的方式。最後外界可以看到，歐洲不只制裁了俄羅斯，還凍結其央行儲備。

紐曼接著總結，如果還有人認為歐洲不是世界經濟從「平坦化」走向「武器化互賴」的一部分，「可以去問問北京，在看到俄羅斯央行儲備被凍結的當下，有什麼想法。」

2025年2月24日，英國外交部宣布對俄羅斯發起新一輪制裁，共107項，是自2022年以來對俄最大規模制裁。（英國政府網站）

企業難以凌駕政治

紐曼接著探討最後一個群體：中間人，也就是作為新世界「步兵」（foot soldier）的企業們。

紐曼表示，企業會為自保採取各種策略。以台積電（TSMC）為例，其商業模式就是保持中立，在與各方合作時不偏袒也不選邊，並也因此成為全球先進技術的可靠供應商。但突然有一天，台積電被要求選邊，無法再讓部分國家使用其技術與產品，「我認為台積電並沒有為這一天做好準備」。紐曼提到，2022年台積電曾在LinkedIn上發布一則徵才，招募具地緣政治經濟背景的商業智慧分析師，「但這恐怕已經晚了幾年」，直到現在相關問題也沒有解決。

紐曼接著以微軟（Microsoft）為例，表示微軟過去也曾保持中立、拒絕選邊，但在俄烏戰爭爆發後，其策略有所轉換：微軟站到了烏克蘭這邊，並展示自己干預戰爭的強大能力。紐曼指出，微軟將烏克蘭政府的資訊全都上傳雲端，未來一旦基輔當局垮台，相關數據還能被流亡政府繼續使用，「這是我們從未見過，一間公司能為保護一國政府所做到的干預程度」，當然微軟本身也將這件事當成行銷材料，以展示自己的科技能力。

紐曼再提到，有些企業宣稱能超越政治、不參與經濟脅迫，例如現在常聽到的加密貨幣交易所。但在自己與亨利‧法羅（Henry Farrell，《地下帝國》的共同作者）看來，這些企業還是很難脫離「地下帝國」的掌控，關鍵在於，如果一間企業真的「去中心化」（decentralized），基本上就不可能賺到錢。

因此這些企業通常是在「去中心化」的系統上，再疊加一層組織，而一旦經濟活動集中起來，政府就會出手，幣安（Binance）就是很好的案例。紐曼回顧，幣安因詐欺而被美國政府提起訴訟，雙方最後簽署「延緩起訴」協議，幣安因此成為美國政府進入加密世界的窗口，開始為其提供各種數據。