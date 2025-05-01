教宗葬禮密談15分鐘　美媒：澤連斯基說服特朗普對普京更強硬

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統特朗普（Donald Trump, 又譯川普）日前在教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間短暫會面，展開歷時15分鐘的「歷史性對話」。據美國媒體報道，澤連斯基通過這次談話成功說服特朗普改變態度，對俄羅斯總統普京採取更強硬立場。



澤連斯基和特朗普4月26日在教宗的葬禮舉行前，於聖伯多祿大教堂一對一面談約15分鐘。這是兩人今年2月在白宮不歡而散後的首次會面。

美國新聞網站Axios引述消息人士報道，特朗普在會上罕見承認「或許需要調整對普京的應對方式。」

報道指，美烏領導人當天會後數小時，特朗普便在Truth Social發文批評普京空襲基輔：「這讓我懷疑他其實不想停火，只是在敷衍我。可能需要金融制裁或次級制裁來對付他。死的人太多了！」

特朗普與澤連斯基在梵蒂岡短暫會面後，在Truth Social發文批評俄羅斯空襲烏克蘭，威嚇要對俄羅斯制裁、加關稅，呼籲俄烏坐下來談判。

消息人士透露，澤連斯基在15分鐘的談話中要求特朗普重新承諾，把無條件停火作為和談基礎，特朗普也似乎同意。但目前尚不清楚這一立場會否持續。

圖為烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普於4月26日出席天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，在梵蒂岡會面。（Reuters）

據透露，特朗普在會面期間也向澤連斯基施壓，要求他儘快簽署美烏礦產協議，確保美國能獲取烏克蘭戰略資源以作為持續軍援的條件。

報道指，這次會面氣氛明顯較白宮會談和緩，原因可能是副總統萬斯（JD Vance）與白宮中東特使威特科夫（Steve Witkoff）l沒有在場。