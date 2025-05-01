全球最長壽人瑞巴西修女116歲離世　昔談長壽秘訣：為信仰而活

巴西南部一間教會4月30日稱，全球最長壽人瑞、修女Inah Canabarro Lucas在當日於巴西離世，享年116歲。她在去年受訪談及長壽秘訣時表示，自己與眾人一樣年輕、漂亮、友善，強調自己長壽的秘訣在於「信仰天主教」。



綜合外媒報道，根據美國老年學研究小組 (GRG) 和 LongeviQuests數據資料庫，Inah出生於1908年6月8日，出生時相當瘦弱，家人一度擔憂她有可能早夭，但她終究平安成長，還成為全球最長壽人瑞。

作為虔誠的天主教信徒，Inah將自己的一生奉獻給自己的信仰，在16歲就受洗信教的她，還在110歲生日時獲得已故教宗方濟各（Pope Francis）的祝福，是繼2023年Lucile Randon以118歲高齡離世以來，第二年長的修女。

Inah出生於1908年6月8日，出生時相當瘦弱，家人一度擔憂她有可能早夭，但她終究平安成長，還成為全球最長壽人瑞。（Guinness World Records）

在新型冠狀病毒疫情期間，Inah接種了第一劑新冠疫苗，她當時112歲，是接種這疫苗的年齡最大的人之一，但她在2022年10月住院時不幸染疫，所幸在次月康復，是已知最年長的新型冠狀病毒肺炎的倖存者之一。

Inah的曾祖父David Canabarro是一位著名的巴西將軍，在19世紀幫助受葡萄牙殖民的巴西獨立，她自日本116歲的糸岡富子（Tomiko Itooka）去年底離世後，接替最長壽人瑞的頭銜。而現年115歲的英國薩里郡女居民Ethel Caterham，將接替Inah成為全球最長壽人瑞。