中國主權財富基金據報減持美國私募資產

知情人士透露，掌管1.3萬億美元資產的中國主權財富基金中國投資有限責任公司正在減少在美國私募市場的敞口，因為中美之間不斷升級的貿易戰帶來風險。



據彭博社報道，知情人士表示，總部位於北京的中投公司計劃減少其持有的美國私募資產，這些資產除了私募股權投資之外，還可能包括房地產和基礎設施投資。

他們補充說，該公司已開始為大約10億美元由美國公司管理的私募股權投資尋找買家。由於相關考量不公開，這些知情人士要求匿名。

報道稱，美國總統特朗普的全球性關稅行動及其一再試圖干預美聯儲貨幣政策，都對美國股市和國債造成衝擊，動搖了美國金融霸主地位的支柱以及全球投資者的信心。在這個全球最大經濟體面臨越來越嚴重的衰退威脅之際，中投公司加入哈佛大學捐贈基金等機構的行列，開始削減流動性較差的資產，進一步加大了美國資產的壓力。

儘管中投公司並不公佈在各個國家所持有的私募市場資產，但根據其年度報告，截至2023年底，美國在其海外投資的公開上市股票持倉中佔比達60%。包括私募股權、私募債務、房地產和基礎設施在內的另類資產占其投資組合的48%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

