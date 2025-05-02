新加坡大選正值全球動蕩　執政人民行動黨面臨最艱難選戰

新加坡5月3日舉行大選，將選出97位國會議員，是黃循財出任總理以來的首次選舉。但今次選舉或為人民行動黨（People's Action Party，PAP）面臨最艱難的一次選戰。動蕩的國際形勢、國內崛起的反對派、以及民眾對生活成本上漲的不滿，使這場選舉成為對黃循財領導能力的考驗。



或為最艱難選舉

人民行動黨自1959年起執政，是世界上執政時間最長的政黨之一。但該黨的主導地位正日益受到挑戰，因一些年輕選民似乎更願意接受其他政治聲音。

2025年4月26日，新加坡人民行動黨（People's Action Party，PAP）在大選前舉行集會。（Reuters）

據法媒報道，新加坡政治分析師Mustafa Izzuddin表示，即將舉行的選舉「或為執政黨面臨最艱難的一場選戰」，他稱「民眾情緒難以預測，且出現更強大的反對派」。

2020年，反對黨工人黨（Workers' Party）取得歷史性進展，贏得93個議席中的10個，較之前僅獲得4個議席有了顯著增長。

2025年4月24日，新加坡反對黨工人黨（Workers' Party）領導人畢丹星（Pritam Singh）在大選前的集會上發表演說。（Reuters）

此次選舉也正值全球局勢不穩定時期。自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮以來，支持且依賴全球貿易的新加坡，因美國關稅面臨巨大壓力。

生活成本是關鍵議題

據Blackbox Research四月對1,506人進行的民意調查，新加坡政府在生活成本問題上的支持率最低。瑞士私人銀行寶盛集團（Julius Baer & Co. Ltd）在2024年全球財富報告中，將新加坡評為全球生活成本最高的城市。

多年來，新加坡生活成本一直位居全球榜單前幾位（Getty Images）

據路透社報道，一位職業為財務顧問的女士Catherine Tan說：「其他所有東西的價格都在上漲，但我們的工資卻沒漲。」

另一位68歲的先生Richard Han則表示，退休老人首先要考慮的是生活成本壓力，他擔心自己的儲蓄不足以負擔日益上漲的生活成本。且他認為新加坡需要更多反對派的聲音，這樣人民行動黨才能「多為人民着想」。