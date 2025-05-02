新加坡大選在即　黃循財：需有經驗能力人士於中美之間建立互信

新加坡5月3日舉行大選，將選出97位國會議員，各政黨候選人周五冷靜期開始前爭取最後機會拉票。領導人民行動黨的總理黃循財在一個勞動節集會上表示，美國關稅政策和中美關稅大戰，對全球經濟造成的衝擊；面對種種壓力，新加坡需要有經驗和能力的人，在中美對等官員之間建立互信與密切的關係。



黃循財在集會上稱，當前的關稅和中美角力所造成的影響，絕不會是短期影響，民眾必須做好心理準備面對長期且嚴峻的挑戰，包括生活費和就業壓力的加劇。他財承諾不論選舉結果如何，人民行動黨絕對不會離棄工運。工會是政府的建國夥伴，他說：「工會不是在場邊，而是在決策席上。」

黃循財又指，人民行動黨與全國勞工總會有着共生關係。他希望國民能夠公平地評估他及行動黨團隊，「假如你們內心深處相信我們始終信守承諾，是在這個動盪時代帶新加坡向前邁進的最佳團隊，那就給予我們支持。」

畢丹星說，只要贏得65席，行動黨就穩佔國會三分二多數，繼續推進所有議程。(Reuters)

黃循財以球隊失去主力球員作比喻，指出若然失去多位資深部長，將會導致團隊戰力下降，提醒選民如果投票給反對黨，雖然可以帶來更多制衝聲音，但會削弱政府的服務能力。

不過，主要反對黨工人黨的秘書長畢丹星則反駁說，即使工人黨全數26名候選人當選，都不會削弱行動黨的執政能力，因只要贏得65席，行動黨就穩佔國會三分二多數，繼續推進所有議程。