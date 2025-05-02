澳洲大選｜登記選民超1800萬　這兩世代佔多數　得華裔者得天下？

2025年澳洲國會選舉將於5月3日舉行，據美媒報道，本次大選有超過1800萬選民登記投票，創下新紀錄。其中Y世代（1981年至1996年間出生）和Z世代（1997年至2012年間出生）首次成為選民主體。由於外界推測，很難有政黨在選戰取得明顯優勢，華人卻獲得了參選人的青睞。



傳統政黨難吸引年輕世代

美國全國公共廣播電台（NPR）報道，這是澳洲Y、Z世代選民首次超過X世代（1965年至1980年間出生），所有選民中近一半年齡在45歲以下。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）的TikTok影片共有上百萬次播放量。（TikTok截圖）

澳洲工黨籍總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和反對黨保守黨領袖達頓（Peter Dutton）均開設了社交平台TikTok賬號，借助網紅、表情包和熱門podcast節目來向好年輕選民拉票。

但選舉研究機構Red Bridge Group表示，比起現有政府，年輕人更容易被反建制運動吸引。因為他們不太相信主要政黨能解決他們這一代面臨的挑戰。

NPR分析師警告稱，他們正在關注其他政黨、澳洲綠黨（一個環保主義政黨）和獨立候選人，這可能會導致工黨或保守黨無法獲得國會的絕對多數席位。

華人：從邊緣人變座上賓

1810年代，第一批中國移民來到澳洲。如今澳洲2600萬人口中，約5.5%是華人。

但他們一直受當地白人的歧視和排擠。1901年到1975年，一度有《白澳政策》，禁止亞洲人移民澳洲。前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）2017年更出台《間諜和外國干涉法案》，指責「中國政府干涉澳洲內政」。

1888年澳洲雜誌《Melbourne Punch》刊登反華漫畫，畫中指稱華人為「中國害蟲」。（National Library of Australia）

直到選戰局勢不再明朗，澳洲主要政黨紛紛向華人拋出橄欖枝。

阿爾巴尼斯2月對《時代》雜誌表示：「澳洲華人社區為我們的文化生活、經濟、商業等各個方面做出了重要貢獻。」

今年1月以來，研究組織RECapture Project已在微信上發現了超過220條自由黨授權廣告，以及約35條工黨授權廣告。就連非華裔候選人也紛紛利用小紅書、微信等華語社交平台，分享自己吃火鍋、喝珍珠奶茶的影片。