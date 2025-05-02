特朗普上任後「大話連篇」　美媒Fact Check100條言論

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）以其反覆無償的言論和行為聞名。美媒日前總結了特朗普第二任期上任以來的100句虛假言論，以顯示其上任以來就不斷講大話。特朗普在多個議題都散播虛假言論，包括通膨脹、貿易、經濟、俄烏戰爭、移民、外交、中國以及歐洲等。這些言論中，有的說法明顯與美國民眾生活經驗「脫節」。且特朗普喜歡重複自己的假話，儘管其中許多虛假說法早前已被公開揭穿。



例如在貿易方面，特朗普曾稱美國每年在貿易上損失2萬億美元。但2024年美國商品和服務貿易逆差額實際約為9180億美元，若只算商品貿易逆差，忽略美國擅長的服務貿易，也只有1.2萬億美元左右，與特朗普聲稱數額相差甚遠。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

而關於俄烏戰爭，特朗普稱美國提供烏克蘭3500億美元的援助，比歐洲各國多。但根據德國智庫調查，美國實際援助僅為1350億美元，歐洲反而提供了1570億美元。且特朗普此前競選時聲稱，若自己當選，將在24小時內結束戰爭。但目前俄烏戰爭仍在持續。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

此外，特朗普說美國對華貿易逆差超1萬億美元，且其稱在第一任期就向中國徵收數千億美元的關稅，由「中國支付」。然而，2024年美國對中國的商品和服務貿易逆差約為2630億美元，非1萬億美元，且關稅實際上是由美國進口商支付。