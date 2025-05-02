美烏礦產協議　烏克蘭議會計劃5月8日表決

烏克蘭議員Yaroslav Zheleznyak5月2日表示，烏克蘭議會計劃於5月8日就與美國的礦產協議舉行批准投票。他還引述烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）2日在議會的演講稱，與該協議相關的3份文件中有2份因已涵蓋實施細節，無需通過議會投票批准。



美國財政部4月30日發聲明表示，美國和烏克蘭當日簽署礦產協議，將成立美國-烏克蘭重建投資基金（United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund）。雙方代表分別為美財政部長貝森特（Scott Bessent）和烏克蘭經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）

這張由烏克蘭經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）2025年4月29日上傳的照片中，可以看到她與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）簽署礦產協議後合影。（FB@Юлія Свириденко）

美國財政部網站顯示，財政部和美國國際開發金融公司（DFC）將與烏克蘭政府合作，共同推動這項合作專案。

該協議據報得到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的大力支持，對美烏關係修復至關重要。美國此前是烏克蘭在俄烏戰爭的主要軍援者，但自特朗普1月上任以來，兩國關係開始緊張。