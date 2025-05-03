澳洲大選｜最終民調：阿爾巴尼斯有望成功連任

澳洲5月3日（周六）舉行大選。選前最終民意調查顯示，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）有望成為2004年以來第一位連任成功的領導人；他率領的中間偏左政府在投票前擴大了對反對黨的領先優勢。



《澳大利亞人報》（Australian）2日（周五）晚發布的Newspoll最終競選調查結果顯示，阿爾巴尼斯領導的工黨（Australian Labor Party，ALP）以52.5%對47.5%的優勢領先自由黨-國家黨聯盟（Liberal National Coalition），領先優勢比上周末的上次民調小幅上升0.5%。

與此同時，最大反對黨自由黨魁達頓（Peter Dutton）淨支持率已降至-28%，這是他在2022年5月黨派大選失利後執掌該黨以來的最低水平。阿爾巴尼斯的個人支持率下降了1個百分點至淨-10%。

2025年4月27日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，左）和反對黨領袖達頓（Peter Dutton，右）在悉尼電視台7NEWS舉行的大選辯論上發表講話。（Reuters）

另據民調公司YouGov的調查結果，達頓的淨滿意度為-24%（33%滿意，57%不滿意），是本屆選舉主要政黨領袖中最低的滿意度。

澳大利亞將於3日（本周六）舉行全國大選投票。經過五周的競選，阿爾巴尼斯穩步領先達頓領導的中右翼反對黨。

彭博社指出，阿爾巴尼斯的競選活動基本上沒有失誤，而在過去一個半月里達頓卻經常跌跌撞撞，被迫為言論道歉或改變不受歡迎的政策承諾。

在經歷了三年的持續通脹、高利率和全國範圍的住房短缺之後，生活成本一直是2025競選活動的前沿和核心。雙方都承諾如果他們在周六獲勝將為選民提供紓困措施，工黨提出減稅，自由黨-國家黨聯盟承諾立即降低燃料價格。

2025年4月30日，澳洲坎培拉，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，左）在國家新聞俱樂部發表演講。（Reuters）2025年4月16日，澳洲悉尼，反對黨領袖達頓（Peter Dutton，右）在ABC演播室舉行的2025年聯邦選舉第二次辯論中發表講話。（Reuters）

已有560多萬選民在2025年大選中提前投票。

如果Newspoll結果在星期六晚得到證實，工黨料將以微弱優勢或在少數黨派和無黨派人士的幫助下繼續執政。

然而，任何一方都不敢掉以輕心。在2019年的大選中，自由黨-國家黨聯盟政府出人意料地取得了勝利，而當時民調顯示工黨穩佔多數。

本文獲《聯合早報》授權轉載

