美國商會致函特朗普政府　籲豁免小企業關稅　以避免經濟衰退

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)向全球貿易夥伴發動的貿易戰正酣之際,其對本土企業的影響已逐漸浮現。美國商會(US Chamber of Commerce)4月30日(周三)致函特朗普政府,呼籲其向小企業提供關稅自動豁免,避免美國陷入經濟衰退。



據美國全國廣播公司商業頻道(CNBC)報道,美國商會行政總裁奇勒 (Suzanne Clark) 30日(周三)致函財政部長貝森特(Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)與貿易代表格里爾(Jamieson Greer),要求針對無法在美國生產(cannot be produced in the U.S.)、在國內無替代品的商品,給予自動關稅豁免,並設立快速審查機制,為符合條件的小企業提供自動關稅豁免,避免它們因高額關稅而倒閉。

美國商會致多個政府部門,要求向小企業提供關稅豁免:

奇勒在信中寫道:「即使貿易協議談判只需數週或數月,小企業恐怕也無法撐不過這段空窗期而遭受無法彌補的傷害。(irreparable harm)」

奇勒又在信中提到,對咖啡、香蕉、可可、某些礦物質和其他在美國通常無法採購的商品徵收關稅只會提高小企業的成本和消費者的價格。對美國製造商至關重要的生產原料開徵關稅情況一樣嚴峻。

奇勒又強調,美國有超過4000萬個就業機會依賴貿易,保護和增加這些職位對於推動更大的經濟成長和美國繁榮至關重要。

奇勒5月1日(周四)接受CNBC訪問時表示:「我們已被小企業老闆的求助訊息淹沒,大家都在為掙扎求存發愁。」

值得留意的是,儘管過去曾對拜登(Joe Biden)政府提出超過20宗有關監管與貿易的訴訟,美國商會這次選擇不透過法律行動挑戰特朗普政府的關稅政策。

奇勒坦承,處理訴訟需時,小企業撐不了這麼久。「我們固然擔心政府過度干預與過份管理(government overreach and micromanagement),惟當前形勢緊迫,企業需要立即獲得紓困(immediate relief)。」

白宮副幕僚長米勒 (Stephen Miller) 同日出席新聞發布會時表示:「小企業的紓困將來自美國史上最大規模的減稅計畫,而不是來自短期的關稅豁免。」他強調共和黨正在推動延長2017年特朗普的減稅法案,該法案將於年底屆滿。

當被問道白宮是否拒絕豁免請求時,米勒指:「我們要提供的是稅務紓困。再說一遍,只有進口商品才會被徵關稅,在美國製造的商品不會有任何關稅」