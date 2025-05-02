哈佛教職員不為五斗米折腰？　84人聯署自願減薪助大學對抗特朗普

美國媒體報道，哈佛大學數十名教授自願提出暫時減薪，以支持大學對抗特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府凍結數十億美元聯邦撥款的舉措。



哥倫比亞廣播公司（CBS）5月1日報道，發起這次聯署的組織者在聲明中表示，到目前為止，已有84名資深教職員承諾捐出今年薪資的10%，作為在哈佛大學就特朗普政府發動的攻擊進行法律抗辯之際，「我們對大學財政資源的貢獻」。

政府研究學教授Ryan Enos表示，這筆資金總額預計為250萬美元（約1939萬港元）。

哈佛醫學院生理學和醫學教授Jeffrey Flier已聯署加入這項行動。他表示，擁有終身教席的教職人員最有能力在「危機時刻」支持哈佛大學。

2025年4月15日，美國麻薩諸塞州劍橋市哈佛大學，民眾坐在校園的草地上。（Reuters）

組織者在誓言中寫道：「這表明我們作為教職員工的承諾，我們將盡我們所能保護大學，特別是那些沒有得到同樣保護的教職員工和學生。」

在特朗普政府凍結了22億美元（約171億港元）的聯邦撥款，其後又表示打算暫停另外10億美元（約78億港元）的撥款後，哈佛大學4月21日提出訴訟。特朗普其後再度施壓，建議取消哈佛大學的免稅地位。

教職員工在誓言中表示：「大學拒絕特朗普政府的非法要求，我們對此感到振奮。我們亦認識到，大學現在因捍衛學術自由而面臨嚴重的經濟損失。」

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）商學院校園內行走。（Reuters）

特朗普政府早前表示，正調查哈佛校園內涉嫌反猶太人的事件，並正審查與哈佛大學已簽訂約90億美元（約698億港元）的補助和合同。隨後，特朗普政府致函哈佛大學，要求如果學校希望繼續獲得聯邦資助，領導層就必須進行改革，並終止多元化、公平和包容性政策（DEI）等政策。

特朗普政府上週在回應哈佛大學的訴訟時表示：「像哈佛這類學府，利用來自美國經濟困難家庭繳納的稅金，從聯邦政府獲取豐厚的資助，讓其薪金過高的官僚們過著肚滿肥腸的日子即將結束。」

2025年4月12日，美國麻省劍橋，示威者在劍橋公園聚集，呼籲哈佛大學（Harvard University）高層抵抗特朗普政府對學校校政的干涉。（Reuters）

哈佛大學校長加伯（Alan Garber）表示，削減撥款將產生「嚴重的後果」，因為學校從聯邦政府獲得的大部分資金都用於醫療和科學研究。

加伯指：「大學不會放棄其獨立性或放棄其憲法權利。」