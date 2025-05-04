關稅戰｜有感關稅壓力　日媒：加州將繼續對華貿易「敞開大門」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）輪番對華揮舞「關稅大棒」短短一個月，引發外界不滿。《日經亞洲》（Nikkei Asia）引述加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）指，儘管特朗普對華關稅威脅加州經濟，但加州將繼續對中國「敞開貿易大門」。



紐瑟姆在《日經亞洲》5月2日的線上訪問表示，向來是中國穩定貿易合作夥伴的加州較美國其他州份影響嚴重，遭受直接與間接經濟損失就高達數十億美元，強調儘管加州目前尚未與北京進行高層對話，但加州仍對華貿易持開放態度。

報道引述去年數據，指加州超過40%的進口商品來自於中國、加拿大、墨西哥，而這三國則一共從加州買走了至少價值610億美元的貨物，超過加州去年總出口額1830億美元（約1.4萬億港元）的三分之一。

2024年12月5日，美國加州，圖為紐瑟姆在訪問美墨邊境時發表講話。（Reuters）

紐瑟姆及其治理下的加州對關稅持反對意見，直言加州距離美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的旗下政府大本營華盛頓距離遠，而加州與華府價值觀不同，強調關稅應該「發揮作用，但必須具有戰略性，並且必須與產業政策相結合」。