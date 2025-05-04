巴菲特年底退任巴郡CEO：貿易不應成為武器　各國應專注本身優勢

美國知名投資人巴菲特（Warren Buffett）5月3日出席旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）的年度股東會時，不點名批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主張的高關稅政策屬「戰爭行為」。巴菲特強調向全球多國開徵高額關稅是錯誤，而貿易不應成為武器（Trade should not be a weapon）。巴菲特在股東會尾段表示，自己將會在年底退任巴郡行政總裁，將向董事會推薦副主席阿貝爾（Greg Abel）接任。



據美國全國廣播公司商業頻道 （CNBC）報道，94歲的巴菲特執掌巴郡60年，他表示當全球有75億人都不太喜歡你（美國），而美國國內卻仍有3億人吹噓自己做得有多好，這是錯誤也不明智。

美國股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡年度股東大會：

巴菲特認為，當美國以外的國家變得更繁榮，這不會在犧牲美國利益的情況下發生，美國亦會變得更繁榮，美國人也會感到更安全，而大家的後代也會受惠。

巴菲特同時談到貿易和關稅「可成為一種戰爭行為」（can be an act of war）。他認為「這導致了不好的事情。特別是它帶來的態度。在美國，我們應該尋求與世界其他國家進行貿易，我們應該專注做我們最擅長的事，而他們也應該專注做他們最擅長的事。」

巴菲特同時坦承，對美國的財政問題感到憂慮，惟指這個問題並非美國所獨有。

據報道，巴郡在今年首季季度業績中表示，關稅和其他地緣政治事件給該集團帶來了「相當大的不確定性」。巴郡表示，目前無法預測關稅可能帶來的影響。

2025年5月3日，美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈（Omaha），股神巴菲特（Warren Buffett）出席旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）年度股東大會時講話。（網絡圖片）

報道指，巴郡今年首季的現金儲備，升至破紀錄的3470億美元（約26894億港元），比2024年底增加130億美元（約1008億港元）。巴菲特坦承，他目前並沒有看到很多估值具吸引力的投資，惟預測巴郡在未來5年將遇到合適的投資機會，屆時將慶幸坐擁大量現金。