巴菲特年底退任巴郡CEO：貿易不應成為武器　各國應專注本身優勢

美國知名投資人巴菲特(Warren Buffett)5月3日出席旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)的年度股東會時,不點名批評美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)主張的高關稅政策屬「戰爭行為」。巴菲特強調向全球多國開徵高額關稅是錯誤,而貿易不應成為武器(Trade should not be a weapon)。巴菲特在股東會尾段表示,自己將會在年底退任巴郡行政總裁,將向董事會推薦副主席阿貝爾(Greg Abel)接任。



據美國全國廣播公司商業頻道 (CNBC)報道,94歲的巴菲特執掌巴郡60年,他表示當全球有75億人都不太喜歡你(美國),而美國國內卻仍有3億人吹噓自己做得有多好,這是錯誤也不明智。

美國股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡年度股東大會:

巴菲特認為,當美國以外的國家變得更繁榮,這不會在犧牲美國利益的情況下發生,美國亦會變得更繁榮,美國人也會感到更安全,而大家的後代也會受惠。

巴菲特同時談到貿易和關稅「可成為一種戰爭行為」(can be an act of war)。他認為「這導致了不好的事情。特別是它帶來的態度。在美國,我們應該尋求與世界其他國家進行貿易,我們應該專注做我們最擅長的事,而他們也應該專注做他們最擅長的事。」

巴菲特同時坦承,對美國的財政問題感到憂慮,惟指這個問題並非美國所獨有。

據報道,巴郡在今年首季季度業績中表示,關稅和其他地緣政治事件給該集團帶來了「相當大的不確定性」。巴郡表示,目前無法預測關稅可能帶來的影響。

2025年5月3日,美國內布拉斯加州(Nebraska)奧馬哈(Omaha),股神巴菲特(Warren Buffett)出席旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)年度股東大會時講話。(網絡圖片)

報道指,巴郡今年首季的現金儲備,升至破紀錄的3470億美元(約26894億港元),比2024年底增加130億美元(約1008億港元)。巴菲特坦承,他目前並沒有看到很多估值具吸引力的投資,惟預測巴郡在未來5年將遇到合適的投資機會,屆時將慶幸坐擁大量現金。