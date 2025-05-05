特朗普稱無意出任3屆總統　稱「不是我想做的事」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在5月4日播出的全國廣播公司（NBC）採訪中，一改此前稱有意出任3屆總統的說法，稱「不是我想做的事」。他表示，只會擔任兩屆共8年總統，「我一直認為這非常重要」。



一款印有「特朗普2028」字樣的棒球帽和T恤現已在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的網上商店上架。紅色棒球帽的價格為50美元，特別註明是美國製造。（網頁截圖）

英國廣播公司（BBC）報道，78歲的特朗普此前曾表示，他想出任3屆甚至4屆總統，稱這「不是開玩笑」。他後來表示，他的言論是為了嘲諷「假新聞媒體」。而其公司特朗普集團（Trump Organization）早前銷售「特朗普2028」的帽子，也引發外界猜測，認為他將競逐即2028年的總統大選。

而在最新的採訪中，他稱他收到了許多人的請求，希望他考慮繼續留任，「據我所知，這是不允許的事情」。但他補充說，不確定相關禁止是否合憲。

他又稱，競逐2028年大選「不是我想做的事」，「我希望度過輝煌的4年，然後交棒給某人，理想情況下是交給一位偉大的共和黨人，由一位偉大的共和黨人來發揚光大」。

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、副總統萬斯（JD Vancee）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤並爆發言語衝突。圖為在爆發罵戰後，萬斯的表情跟與會的國務卿魯比奧（Marco Rubio），形成鮮明對比。（X@kathrynw5）

稱萬斯魯比奧可接棒

他並列舉了幾位可繼承「讓美國再次偉大」（MAGA）運動共和黨人，包括副總統萬斯（JD Vance）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）。但他也稱，這個議題的討論「為時過早」。

根據憲法第22修正案規定，「任何人不得當選總統超過兩次」。修改憲法需要參議院和眾議院三分之二的批准，以及全國四分之三的州級政府的批准。不過，有特朗普的支持者認為憲法存在漏洞。