香港蘇富比將拍賣釋迦牟尼陪葬珠寶惹議　學者：有辱佛陀

今日（5日）是農曆四月初八佛誕，旨在紀念佛陀釋迦牟尼的誕生。蘇富比拍賣行（Sotheby's）預料7日在香港拍賣一批被視為與釋迦牟尼遺骨舍利有關、具有宗教及考古價值的比普羅瓦（Piprahwa）佛寶聖物。不過英國廣播公司（BBC）報道指，拍賣引發人倫爭議，有學者與佛教人士質疑佛寶聖物不應視為可供拍賣的商品，賣家則指，以拍賣方式將它們轉讓給佛教人士最為公開透明。



根據蘇富比拍賣行資料，這些在1898年於印度北部比普羅瓦出土的珠寶，在當時被發現連同與佛陀遺骨一同長眠地下，也是佛教徒眼中的聖物，被鑒定源自約公元前240至200年，而當時正值印度孔雀王朝的阿育王時期。

這批珠寶自發掘後被供奉於泰國的曼谷金山寺、緬甸的仰光大金寺與斯里蘭卡各處，而其中部份由當時負責考古工作的英國人William Claxton Peppé保留，他們家族將這些珠寶代代相傳，而他的後人Chris Peppé做出拍賣決定。

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倫敦大學亞非學院教授 Ashley Thompson 指，這些佛寶並非一般古物，而是與釋迦牟尼遺骨合葬的聖物，原意為永久合藏，現今拍賣將之分拆出售，是對歷史與宗教價值的破壞。佛教領袖 Mahinda Deegalle形容整個拍賣是「侮辱佛陀」的行為。

但報道指Chris持不同意見，他指自己走訪眾多寺廟，沒有佛教徒將這些珠寶視為「聖人遺體（corporeal relics，即佛教中的肉身佛，肉身舍利）」

（編按：在佛教中，肉身舍利是指佛陀釋迦牟尼或高僧圓寂後，遺體未腐壞或經火化後形成的特殊物質，通常被佛教徒視為聖物。）

圖為蘇富比拍賣行展出即將在2025年5月7日於香港拍賣的比普羅瓦釋迦牟尼佛寶聖物。（蘇富比拍賣行）

Chris還補充自己與家人曾考慮將珠寶捐贈，但經思量後決定拿去拍賣，不過報道未提及他改變主意的原因。