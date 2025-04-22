63歲影壇巨星遭特朗普批假演員　公開反擊：我的工作不是取悅總統

【貿易戰】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後動作連連，更宣布對等關稅政策，讓全球經濟面臨衝擊，《盜海豪情》（Ocean's Eleven）系列、《引力邊緣》（Gravity）電影巨星佐治古尼（George Clooney）向來是荷里活中特朗普的頭號「黑粉」，讓特朗普也頻頻發言攻擊他，甚至指責他是「假演員，從沒演過一部偉大的電影」，更揶揄他去年要求拜登退出競選改由賀錦麗接任的言論，「簡直像個鼠輩」，佐治古尼近期也在節目上公開回擊「我的工作不是取悅總統」。



佐治古尼向來是荷里活中特朗普的頭號「黑粉」。（視覺中國）

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佐治古尼身兼演員、編劇、導演等職位，近期將自己自導自演的經典電影《各位觀眾晚安》（Good Night, and Good Luck.）改編成為百老匯舞台劇，該片描繪1950年代赤色恐怖時代，一名新聞界的英雄艾德華蒙洛對抗麥卡錫（Joseph McCarthy）的熱血故事。根據《Variety》報導，他最近宣傳登上節目《CBS Mornings》，被主持人問及此事，他則表示「自己並不在乎」，並說自己了解特朗普這個人個性已經很久了，很了解他的招數。

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「我的工作不是取悅美國總統，我只是盡可能地、有機會地盡量說真話，我很清楚人們不會喜歡這樣...他們會批評我，伊隆馬斯克（Elon Musk）就已對我發表了看法，這是他們的權利，而我有權利說出另一邊的觀點」，佐治古尼多年來熱衷於政治，更是民主黨的好友，也與奧巴馬（Obama ）、拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）都有私交，引來特朗普支持者的長年批評，但他也大器表示並不會在乎，去年更曾表示：

「我可以接受對我立場的批評，而我捍衛他們批評我的權利，就像我捍衛自己批評他們的權利一樣。」



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