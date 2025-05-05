泄密風波後沃爾茲轉用可存檔版Signal　據報程式遭黑客攻擊

在3月誤將《大西洋》月刊總編輯Jeffrey Goldberg加入應用程式Signal聊天群組的前美國國安顧問沃爾茲（Mike Waltz），在今月開頭遭總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）炒魷前，還被發現開會前使用翻版Signal——聊天程式「TM SGNL」，而時過未到一週，科技媒體就披露這獲白宮認購存檔功能的程式遭到黑客入侵，部份訊息被攔截。



獨立媒體404media在5月4日報道引述黑客成員，稱他們已經侵入TeleMessage中，程式後端的基礎設施，並攔截了部份用戶的聊天訊息。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月1日（周四）提名國安顧問沃爾茲（Mike Waltz）出任美國駐聯合國大使；後者3月因捲入使用Signal聊天軟件洩密事件而備受壓力。綜合美國媒體報道，沃爾茲似乎並未吸取教訓，在4月30日（即被炒前一日）的內閣會議上，被拍到在手機上使用另一個版本的Signal發信息予其他內閣成員。（網絡圖片）

報道強調黑客組織有提供可讓媒體獨立核實的資料，但補充黑客組織未攔截沃爾茲或其他特朗普內閣官員的訊息。

這個名為「TM SGNL」的聊天程式由TeleMessage開發，它與Signal極為相似，除擁有Signal的基本功能外，還添加有存檔功能。而Signal有時隔一段時間就可自動清除聊天訊息的功能，美國檢方在風波時還請求法官下令，以確保留下涉事聊天訊息作為證據。