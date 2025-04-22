特朗普要換防長？美媒指華府物色新人選 白宮批假新聞
撰文：莊勁菲
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美國全國公共廣播電台（NPR）周一（4月21日）引述消息人士指，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已開始尋找國防部新領導人，以接替現任防長赫格塞思（Pete Hegseth）。這位國防部長因在Signal群組中向親友分享軍事機密而陷入爭議。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）則駁斥報道是假新聞，重申特朗普堅定支持赫格塞思。
▼特朗普：他做的很好
特朗普周一表示：「（赫格塞思）做的很好......問問胡塞武裝他做的怎樣吧。」他還稱Signal洩密事件是「假新聞」。
周一較早時候，赫格塞思在白宮復活節活動現場也駁斥洩密說法。
消息人士稱，赫格塞思使用個人智能手機上的Signal程序，詳細泄露有關對也門胡塞目標展開空襲的機密資訊。他3月在另一個Signal群組中，也把打擊胡賽武裝的行動機密暴露給被國安顧問沃爾茲（Michael Waltz）錯拉進群組內的記者。
▼萊維特：特朗普堅定撐赫格塞思
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