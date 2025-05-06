特朗普政府鼓勵非法移民「自行驅逐」　津貼1000美元加提供機票

美國國土安全部5月5日表示，政府將向選擇自願離境的非法移民，各提供1,000美元的津貼及交通補助。該部門稱，向自願離境者提供津貼和機票費用，將低於由政府驅逐出境的成本。目前，每逮捕、拘留和驅逐一名非法移民，平均成本約為17,000美元。



2025年1月26日，美國移民和海關執法局 (U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE) 特工在伊利諾伊州芝加哥進行拘捕行動，這是美國總統特朗普（Donald Trump）大規模打擊非法移民行動的一部份。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）承諾，將大規模驅逐數百萬名非法移民，但迄今人數滯後。國土安全部稱，自新政府1月20日上台以來，已驅逐152,000人出境。不過，此數字低於去年、時任總統拜登（Joe Biden）同期的195,000人。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）發聲明稱，非法入境者自行離開美國，是避免被捕的最好、最安全、最經濟方式。國土安全部5日的聲明中表示，選擇自行離境的非法移民，或能保留未來合法入境的機會。

路透社稱，特朗普在4月檢視了這項津貼計劃，稱如果移民表現良好，美國將考慮允許他們返回。早在今年3月，特朗普政府推出了一款名為「CBP Home」的全新應用程式，以鼓勵非法移民「自我驅逐」出境。

圖為2025年3月16日，被指是委內瑞拉黑幫 Tren de Aragua 成員的移民，被美國送到薩爾瓦多的恐怖主義監禁中心 (CECOT) 監禁。（Secretaria de Prensa de la Presidencia/Handout via REUTERS）

與此同時，特朗普政府正試圖透過高額罰款、剝奪合法身份，以及將移民驅逐到關塔那摩、薩爾瓦多等多種方式，來加快驅逐進度，並迫使非法移民「自行驅逐」。