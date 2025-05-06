日媒：美國拒絕日本豁免對等關稅要求　僅考慮降低14%特定國關稅

日本媒體周一（5月5日）報道，美國拒絕日本提出全面豁免徵收10%「對等關稅」的要求，而只願暫緩或降低日本被評定須繳納的14%特定國家關稅。



日本共同網引述消息人士稱，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在內的美國官員上週在華盛頓會見日本首席談判代表赤澤亮正時表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府打算在談判桌上僅減少暫停至7月初的14%國別關稅。

2025年4月23日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓特區舉行、由國際金融協會（IIF）主辦的活動上發表講話。（Retuers）

消息人士透露，美方在第二輪談判中強調，將根據談判進展情況，考慮延長90天暫緩或降低14%的關稅。

東京一直尋求完全豁免對等關稅，包括額外的25%汽車關稅，以及25%鋼鐵和鋁材關稅，強調東京透過投資和創造就業機會，為全球最大的經濟體系做出貢獻。

2025年4月16日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左一）接見日本經濟再生擔任大臣赤澤亮正（戴紅色帽，右三）一行。（Reuters）

華府則表示，不會就10%的全球基礎關稅或汽車與鋼鐵產品關稅進行協商。