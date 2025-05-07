曼谷地震大樓倒塌調查新進展　泰方發現監管文件內30工程師遭冒簽

泰國調查人員發現，在地震中倒塌的審計署大樓工程監管文件上，有30名工程師的簽名被冒簽。



據《曼谷郵報》報導，至少30名工程師已告訴特別調查局，他們在監管文件上的簽名是遭人偽造的。只有八人承認在監管檔簽名。

特別調查局指出，此案的關鍵證據包括身份被盜用的工程師證詞，以及來自施工現場的證據。掌握了這些重要證據，當局目前正準備將涉案的中國國企中鐵十局泰國分公司總經理張傳令及三名疑似掛名股東的泰國代理人移交檢察官進行司法檢控。

泰國警方特別調查局局長尤塔納已於星期二（5月6日）召開會議，討論將案件移交檢察官的時間表。根據時間表，當局將在這批嫌犯扣留期屆滿後提控他們。

當局也已開始對專案管理公司PKW合資公司展開調查。據網媒《泰國詢問者》報導，工程的監管是由PKW合資公司負責安排。

泰國總理佩通坦2025年3月31日視察曼谷塌樓現場（Reuters）

其中一名工程師宋傑上個月向警方報案時說，一名朋友在2020年邀請他監督這個建築項目。他並未明確拒絕，但也沒有真的參與監督，可是卻在文件中被列為專案主管。這名朋友過後刪除了所有通信記錄。

位於曼谷的30層審計署大樓由中鐵十局泰國分公司和意大利—泰國發展公司聯合承建。這座尚未竣工的大樓在3月28日的緬甸大地震中坍塌。調查人員懷疑，施工方可能非法更改建築設計，並使用不合格的材料以降低成本。

泰國公共工程部、中央法醫科學研究院、泰國工業標準機構和警方合作調查此案。調查人員正分析混凝土和鋼材樣本，以確定是劣質材料或設計缺陷導致倒塌。調查人員也要求保留電梯井，因為那裏包含關鍵證據。

據官方統計，此次事件造成86人死亡，九人受傷，另有14人失蹤。

曼谷市長差猜週二說，14名失蹤工人的搜救工作將在四天內完成。搜救工作結束後，曼谷市政局將把現場移交給國家審計署和調查人員進一步調查。

當局也正收集資料，以評估大樓附近企業受到的經濟影響和潛在補償。

本文獲《聯合早報》授權轉載

