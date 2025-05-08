Apple據報為Safari添加AI搜索選項　Google母公司股價暴跌7.3%

路透社報道，美國蘋果公司（Apple）計劃在其Safari瀏覽器中添加人工智能（AI）搜索選項，消息一出就令競爭對手Google母公司Alphabet股價暴跌7.3%，市值蒸發約1500億美元（約1.17萬億港元）。OpenAI和Perplexity AI等或將支持蘋果的搜索服務。



知情人士引述蘋果高管Eddy Cue稱，蘋果正在「積極考慮」重塑Safari。Eddy Cue周三（5月7日）在一宗反壟斷案件中就Google在網上搜索的主導地位作證。

這張於2024年8月8日在波蘭拍攝的照片中，Safari瀏覽器標誌顯示在iPhone手機螢幕上。（Getty Images）

報道指，由於用戶愈來愈轉向AI搜索而非傳統搜索引擎，Eddy Cue表示，上個月Safari的搜索量首次下降。蘋果股價收盤下跌1.1%。

另據彭博社，Eddy Cue也表示，蘋果未來將添加包括OpenAI 和Perplexity AI在內的AI供應商作為搜索選項。

Google在其網誌上發表聲明稱，其搜索查詢總量持續增長，包括來自蘋果設備和平台的查詢量。

2021年11月17日，美國Alphabet旗下公司Google的標誌於紐約市曼哈頓出現。（Reuters）

分析師估計，Google是Safari的預設搜索引擎，這使其每年向蘋果支付約200億美元，約佔Safari瀏覽器搜索廣告營收的36%。

美國司法部為打破Google在網絡搜索領域的主導地位，提出禁止它向其他公司付費成為其預設搜索引擎等措施。