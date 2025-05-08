黃仁勳稱AI工廠將改變行業　談美國如何勝出競賽　倡重視智力資本

美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳5月2日出席2025山與谷論壇（The Hill and Valley Forum），在一場訪談上，他解釋「AI工廠」（AI Factories）概念，又回應有關「美國如何可以在在AI競爭勝出」的問題，他稱得理解遊戲、理解自己手裏有哪些資產，並強調智力資本的重要。



▼黃仁勳訪談影片

什麼是AI工廠？如何影響各行業？

黃仁勳指AI是有別於以往軟件的新科技，屬於技術層面，至於在較新的第二層面，軟件不再是透過人手打程式碼生產，而是出現新行業，由機器來生產，他形容AI系統就像一座工廠，向一台大型超級計算機輸入電力，其搭載的AI模型會產出符元（Token）。

這些符元能被重新編譯成數字、文字、圖像、影像甚至實體，「我們稱之為智能」。這些符元能投入到教育、金融和工程等服務，甚至進行軟件編程和供應鏈管理，還要投入到製造業中。他指AI工廠就是智能的生產，又稱AI會像第二次工業革命中的電力一樣，徹底變革所有行業。

在未來，黃仁勳預言每一家製造企業都會一邊製造實體產品、一邊生產其搭載的AI科技。比如車企生產的汽車和車載AI系統。

2025年5月6日，在美國加州比佛利山莊舉行的米爾肯研究所2025年全球大會上，英偉達（Nvidia）創始人兼行政總裁黃仁勳接受了米爾肯研究所主席米爾肯（Michael Milken）（不在此圖中）的採訪。（Reuters）

AI的演化：從感知到物理

黃仁勳提出，AI至今已經歷三個階段。

第一階段是感知型AI，標誌是2012年左右「卷積神經網絡」AlexNet的問世，該模型利用圖形生成器（GPU）進行計算、辨識圖像的速度勝過中央處理器（CPU）上的模型。同時計算機視覺技術獲得突破，此時AI開始進入人們視野，但還只能感知圖像、聲音和振動等基本信息。

第二個階段在2021年左右，進化到了生成型AI。AI模型學會了如何理解資訊的含義並對其進行翻譯。比如將英語翻譯成法語、將語言轉化為圖像。所以生成式AI本質上是一種通用翻譯器。

2023年2月3日，圖為人工智能企業OpenAI及其旗下軟件ChatGPT的標誌。（Reuters）

目前正處於第三個階段：黃仁勳稱之為推理型AI（Reasoning AI）。AI可以理解並產出，黃仁勳解釋：「智能要求我們解決問題並識別從未見過的情況。我們這樣做的方式是使用推理，應用過去學到的規則、法則和原則，逐步分解問題。」此時的AI能進行一些計算、分析和規劃之類工作。

至於下個階段，他稱之為物理AI（Physical AI）時代。據英偉達網站解釋，物理AI是指使用運動技能理解現實世界並與之進行交互的模型，它們通常封裝在機器人或自動駕駛汽車等自主機器中。通過學習物理學推理，讓AI能對世界做出實體的反應。如果把物理型AI放入一台機器人中，就可以代替人類進行體力勞動。黃仁勳指，隨着美國製造業回復，高度自動化的機器人可以緩解勞動力不足問題，投身到工廠中去生產。

美國要如何在AI競爭勝出？

黃仁勳建議，要想贏得遊戲就得先理解遊戲，理解自己手裏有哪些資產。首先在技術層面上，重要的是要理解「智力資本」。他強調世上50％的AI研究人員是華人（Chinese），認識到這個因素對遊戲理解非常重要。

其次在能源上，要保證有足夠的電力。因為AI生產本質上是把電力轉換成符元。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

在這些之上的基礎設施則是科技的應用。黃仁勳指出以往的工業革命贏家不是那些發明技術的人，而是應用它的人。他指上世紀有人擔心汽車的誕生會取代馬匹、人力的市場，導致被競爭對手超過。

他建議美國應大膽使用AI技術、訓練人們學會並鼓勵使用它。

AI如何影響就業？

人們擔心AI會取代人類的工作。但黃仁勳不這麼認為，他提出有些工作會被取代，但同時會創造全新的工作。由於軟件不再是在中央處理器（CPU）上、由人類手動寫出代碼形成的，而是由在圖形處理器（GPU）上運行的機器學習模型自動產出。所以圍繞AI的軟件開發工作很有市場，比如AI工程師、晶片設計師和為實體公司提供AI服務。

建造AI工廠需要相應的外部設施，要蓋外部建築就要大量資金、創造大量工作機會，諸如木匠、鋼鐵工人、水電工等技術工人。