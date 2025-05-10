英媒：伊朗擬向俄羅斯提供法塔赫360導彈發射器

兩名西方安全官員和一名地區官員透露，伊朗正準備向俄羅斯交付法塔赫-360（Fatah-360）短程彈道導彈的發射器。美國官員表示，伊朗在去年已向俄方交付這種短程彈道導彈。



美國去年9月表示，伊朗用九艘懸掛俄羅斯國旗的船隻向俄羅斯運送了法塔赫-360導彈，並對這些船隻實施制裁。當時三名消息人士告訴路透社，伊朗運送這批導彈時並未包括發射器。

路透社5月9日引述西方安全官員和不願具名的地區官員說，伊朗即將向俄羅斯交付法塔赫-360導彈發射器。他們拒絕提供有關移交的更多細節，包括為什麼伊朗沒有在去年交付導彈時一起交付發射器。

圖為2025年4月13日，烏克蘭北部城市蘇梅（Sumy）遭俄羅斯導彈空襲，有建築物及交通工具被擊中，多人傷亡。（Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS）

如果俄羅斯成功取得法塔赫-360的發射器，這將有助它對烏克蘭的強力打擊，同時進一步深化莫斯科和德黑蘭之間的安全關係。

分析人士說，射程120公里的法塔赫-360導彈，可作為俄軍打擊烏克蘭前線部隊、附近軍事目標以及靠近俄羅斯邊境的人口稠密地區的一種新型武器。

2022年11月29日，烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv），烏克蘭工兵收集俄羅斯軍隊對城市進行軍事打擊時使用的多管火箭、砲彈、巡航導彈和彈道導彈的殘骸。（Reuters）

俄羅斯國防部和伊朗駐聯合國代表團沒有立即回應路透社的置評請求。

美國國家安全委員會將詢問請求轉給國務院，但國務院未立即回應。美國中央情報局（CIA）拒絕置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

