英媒：伊朗擬向俄羅斯提供法塔赫360導彈發射器

兩名西方安全官員和一名地區官員透露,伊朗正準備向俄羅斯交付法塔赫-360(Fatah-360)短程彈道導彈的發射器。美國官員表示,伊朗在去年已向俄方交付這種短程彈道導彈。



美國去年9月表示,伊朗用九艘懸掛俄羅斯國旗的船隻向俄羅斯運送了法塔赫-360導彈,並對這些船隻實施制裁。當時三名消息人士告訴路透社,伊朗運送這批導彈時並未包括發射器。

路透社5月9日引述西方安全官員和不願具名的地區官員說,伊朗即將向俄羅斯交付法塔赫-360導彈發射器。他們拒絕提供有關移交的更多細節,包括為什麼伊朗沒有在去年交付導彈時一起交付發射器。

圖為2025年4月13日,烏克蘭北部城市蘇梅(Sumy)遭俄羅斯導彈空襲,有建築物及交通工具被擊中,多人傷亡。(Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)