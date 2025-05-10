宿敵再起衝突　印巴分治與克什米爾　兩國數十年恩怨一文看清

印度與巴基斯坦兩國近期軍事衝突不斷升級，今次的衝突導火線源於4月22日印控克什米爾地區發生的遊客遭槍擊事件，造成26名平民死亡。但雙方發衝突的根源在於其數十年的敵對狀態。



印巴分治

印度次大陸（Indian subcontinent）從1858年起一直是英屬殖民地，直到1947年英國殖民統治結束，分裂為兩個國家。穆斯林佔多數的巴基斯坦於1947年8月14日獨立，當時分為兩個互不相連、文化差異較大的地區，即西巴基斯坦和東巴基斯坦（現為孟加拉）。印度教徒佔多數的印度於1947年8月15日獨立。

1947年，英屬印度實行印巴分治後的國界地圖，東巴基斯坦於1971年獨立成為孟加拉。（wikimedia commons）

這次分治遠非順利，造成有史以來最大規模、最血腥的人類遷徙之一，約1500萬人流離失所。整個過程也引發該地區穆斯林、印度教徒和錫克（Sikhs）教徒之間可怕的社區暴力和騷亂，造成20萬至200萬人死亡。隨後邊界爭端和分裂運動不斷出現。

克什米爾（Kashmir）

印巴兩國間最大的癥結在於克什米爾的歸屬問題。該地區以伊斯蘭教信仰為主，但當時的克什米爾王公辛格（Hari Singh）卻為印度教徒。

1947年10月，巴基斯坦武裝部落入侵克什米爾地區，引發第一次克什米爾戰爭。王公在入侵後請求印度協助。作為回報，王公接受了印度的援助條件——克什米爾加入印度。

戰爭一直持續到1948年，最後以克什米爾分裂而告終。巴基斯坦控制克什米爾的西北部，東南部則被印度控制。兩國幾十年來因克什米爾問題爆發過3次戰爭，雙方都聲稱對整個克什米爾擁有主權，但都僅控制部分領土。

克什米爾（Kashmir）主要分別由印度（藍色）和巴基斯坦（綠色）所控制。（Wikipedia）

2025年衝突

今年4月22日，印控克什米爾地區發生的遊客遭槍擊事件，隸屬巴基斯坦激進組織Lashkar-e-Taiba（LeT）分支，名為「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance）的一反印度武裝組織，在網上宣布對這宗攻擊負責。

2025年4月22日，印控克什米爾地區發生槍擊遊客事件，印度警方在附近戒備（Reuters）

印度在槍擊事件後採取了一系列措施，包括將兩國間主要邊境檢查站立即關閉、驅逐外交官、不允許巴基斯坦國民持特殊簽證前往印度，並將立即暫停一項兩國共享水資源的條約，把此次襲擊歸咎於巴方。

目前印巴局勢不斷升級，中美及七國集團（G7）分別呼籲印巴雙方克制，並應盡快對話化解分歧。有美媒引述消息指，印度與巴基斯坦在衝突後首次通電話，巴基斯坦尋求與印方會面，但未知能否短期內成事。