特朗普簽令啟動「自我驅逐」計劃　鼓勵非法移民自願離國｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月9日表示，他當日簽署行政命令，正式啟動一項非法移民「自我驅逐」計劃（Self-deportation program），以進一步激勵非法居住在美國的移民離開美國。



美國《國會山報》（The Hill）報道，特朗普9日在社交媒體X上傳影片，宣布上述決定。

他在片中表示，政府正在盡可能簡化非法移民離開美國的手續，任何非法移民只需到機場，即可免費搭乘航班到美國以外的任何國家。

特朗普稱，政府還為非法移民增加一項出境獎金，以進一步激勵他們自願離國，並聲稱此舉將為美國納稅人節省數十億美元。

他警告如果非法移民繼續非法逗留美國，他們將面臨嚴重後果，包括長期監禁、巨額罰款、沒收所有財產、扣押所有工資、無預警驅逐出境，懲罰地點和方式將由政府自行決定。

2025年5月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署一項聯合決議。（Reuters）

特朗普3月時，已曾呼籲非法移民使用美國土安全部（DHS）早前宣布推出「CBP Home」應用程式，以避免造成「令人不快」的驅逐經歷。