新教宗怎選？外媒：樞機主教選前看荷里活電影《教宗選戰》做功課

梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）的煙囪5月8日冒出白煙後，樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選羅馬天主教新任教宗，成為第267任教宗，同時也是首位美國籍教宗，名號為「良十四世」（Pope Leo XIV）。



新教宗是由133名樞機主教舉行的閉門會議中選出。外媒指出，有樞機主教在會議前看了電影《教宗選戰》（Conclave），使這部2024年的荷里活作品成為會議前的學習教材。

《教宗選戰》（Conclave）海報

連樞機主教也承認電影內容非常精準 點圖放大看更多《教宗選戰》（Conclave）的劇照：

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133名樞機主教7日開始在梵蒂岡西斯汀教堂進行閉門會議，以選出新教宗。《政治報》（Politico）網站指出，面對高度隱密且複雜的新教宗選舉儀式，部分天主教的樞機主教們轉向荷里活求助，以了解會議將如何發展。他們從英國男星賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）主演的電影中尋找指導，這部電影的名字就叫《教宗選戰》。

一位神職人員向《Politico》 承認：

有些人在電影院看過這部電影。

這部電影在教宗方濟各逝世前4個月上映。該神職人員表示，即使在樞機主教眼中，這部電影的內容也非常精準，使其成為一個有用的研究工具，尤其是許多成員對梵蒂岡政治和禮儀經驗不多。

報道指出，在教宗方濟各逝世後的數週內，湧入羅馬的大多數樞機主教都是由已故教宗所任命。他們從未經歷過教宗選戰。與電影內容相同，許多人也來自全球各地過去被忽視的小型教區。

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