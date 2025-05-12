沒有「談崩」的中美貿易談判真有戲？

中美經過兩天的貿易談判後，終於各自召開發布會。白宮新聞稿開宗明義——宣布達成貿易協議。財政部長貝森特（Scott Bessent）說「取得實質性進展」，「明天公布詳細信息，但我可以告訴大家，這次會談非常富有成效」。緊接着美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示「達成速度之快表明，雙方的分歧可能並沒有想像的那麼大」中方發布會也表達了「取得了實質性進展，達成了重要共識」「雙方一致同意建立中美經貿磋商機制」，也表示「5月12日發布會談達成的聯合聲明」。雖然目前沒有更多達成哪些協議的更多信息，但看來，談的還不錯。



坦白說，可雙方將如何化解分歧矛盾，還真想不出好辦法來。按特朗普（Donald Trump，又譯川普）的說法，中國不妥協他是不會降低關稅的。而按中方的談判前的表態，就是不會犧牲自己的利益和原則立場，也不會犧牲國際公平正義，這意思顯然是華府必須先取消對等關稅。一個要談關稅，一個要取消關稅才談，如何能夠談得下去？可既然能夠談下去，就表明雙方依然還是有化解之道，或者說還有談下去的必要。就是說，談判的結果並不重要，重要的是接觸，且還能夠繼續談下去。所以「雙方一致同意建立中美經貿磋商機制」是重要的。

中美經貿高層會談2025年5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰當地時間11日晚在出席中方代表團舉行的新聞發布會時表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。（新華社圖片）

如果按貝森特前往日內瓦前的說法，那就是並沒有指望能夠達成協議，關鍵是中美不能「脫鈎」，也就是不能讓關稅戰再升級。關稅戰走得太遠可就沒有回頭的餘地了。而一旦中美關係經貿這塊壓艙石打碎，也就只能是走向全面對抗了。對於中方來說，堅持：打，奉陪到底；談、大門敞開。既然美方再三請求，也不能總是不見。重要的是，中美兩大經濟體避而不見，甚至有可能持續對抗，顯然不是福音。世界各國也都希望中美能夠通過談判解決爭端，也就是中國目前必須要充分表現出一個負責任大國的擔當。

其實，從形勢來看，局勢是對中方有利的。實現在瑞士的談判本身，就已經是中方的勝利。談判是應美方再三的請求，也是在中方做出了「評估」之後才答應美方的。談判在瑞士這個第三國進行，這本身就是一種非正式的接觸會談，這也是一種需要。雖然美方還一再的嘴硬，可繃不住神經而認慫也是比較明顯。

接觸也好，會談也罷，這也是了解對方底牌避免對抗升級的一種需要。談得好，那未來就可以接着談。這一次選擇在瑞士為中間人，正表明了美方意識到了問題的嚴重性，也表明美方意識到了打關稅持久戰對自己的嚴重不利。

中美談判：在2025年5月10日於日內瓦舉行的中美官員首日談判中，中國代表團成員被拍攝到離開會談場地（Reuters）

實際上，有六大因素迫使美方必須與中國談，而且還得心平氣和地談下去。

一是中俄莫斯科會晤，並發表了新的聯合聲明。中俄共同穩定世界大局之意更加明顯。中俄兩國領導人簽署《關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》《關於全球戰略穩定的聯合聲明》《關於進一步加強合作維護國際法權威的聯合聲明》，中俄對西方話語霸權的反擊，向「全球南方」國家重申反法西斯戰爭的價值——任何國家都有權反對強權政治，句句都刺痛美國，這個漣漪效應這幾年來，美國怎麼可能無感。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2025年5月8日在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式（Reuters）

二是東盟與中日韓發表的共同聲明，話裏話外都是針對特朗普的關稅戰。日韓這兩個一向最聽話的國家，都強調要加強與中國的經貿合作在化解關稅危機。

這還不算，中國向歐盟領導人發出訪華邀請。同時歐盟還正式公開了未來將反制美國關稅的措施。非但無法迫使盟友和相關國家妥協屈服，更無法迫使這些國家「圍攻」中國。這是雙重失敗，也說明美國已經引發眾怒。此時如果中國果斷「振臂一呼」，雖不能說對美國形成關稅圍攻，也會堅決的共同抵制，這局面可是不好玩了。

三是值得注意的是，瑞士外長卡西斯（Ignazio Cassis）是4月24日對中國進行工作訪問的，也就是那之後中方強調美方通過各種渠道請求與中方會晤。中美宣布將在瑞士進行接觸會晤的消息，也就是在卡西斯訪華後兩週的時間。這表明瑞士外長訪華的一個重要任務就是促成中美會晤。

圖為2024年2月7日，中共中央政治局委員、外交部長王毅與瑞士聯邦委員兼外長卡西斯（Ignazio Cassis）及雙方代表在北京舉行中瑞第三輪外長級戰略對話。（中國外交部）

有意思的是，瑞士外長訪華期間的表態。卡西斯明確表示：反對保護主義。「保護主義將使我們寸步難行。」並稱，「中國正在努力為多邊機構重新注入生命、血液和氧氣。」 同時，卡西斯強調，必須說服美國重返多邊談判，而目前這一目標還未實現。「關稅戰不會帶來任何好處，對美國也沒有好處。」瑞士作為中間人，這番話是代表世界說的。美國能夠力排眾議嗎？

四是新近發生的印巴交火事件。實際上就是中國武器裝備「一戰成名」，中國的軍事打擊能力之強，戰術戰法之精，可以說徹底震動了世界。讓世界開始意識到，美軍橫行一切的時代也就從此基本上過去了，這對美國的信心士氣打擊太大。

印巴局勢：圖為2025年5月10日，印巴宣布即時停火後，巴基斯坦首都伊斯蘭堡有大批民眾揮舞國旗慶祝。（Reuters）

五是中東戰略平衡無法推動下去。儘管與伊朗的談判正在進行，儘管一再威脅要對不合作的伊朗進行嚴懲，可從與胡塞武裝簽署停火協議來看，顯然已經是無意在軍事上進行干預了。而此前據報已經從敘利亞撤出部分軍隊，也表明了無意在中東地區動武了。

這就表明特朗普對內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）是口是心非，他怕的是以色列把美國拖進戰爭泥潭之中。印巴交火事件恐怕會令特朗普更堅定地不深度介入或支持以色列。中東亂局是難以收場了，美國的全球戰略或中東再平衡戰略就無法推進。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

六當然是只要與中國沒有談崩，就可以一定程度上穩定美國國內局勢。路透社等機構數據顯示，截至4月24日，特朗普總體支持率已降至 42%-43%，這一數據創下其第二任期以來的新低。與此同時，在經濟治理領域，反對率更是高達 55%。《紐約時報》公布的數十個機構民意調查平均值顯示，在4月2日特朗普宣布加徵關稅後，他的支持率就持續下降，從之前的 52% 降至 45%，超過一半的美國人不認可他的表現。

雖然這一切看似與中國無關，可實際上卻都與中國有關，這就是兩個

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

大國競爭的微妙之處。此時如果與中國關係惡化下去，那日子可就更不好過了。所以，此時必須與中國談。重要的不是談出個結果，是要向外界表明對中美關係的走向可控，也就是要讓相關國家不敢輕舉妄動。

瑞士談判就這樣談下去，最大的成果應當是雙方同意繼續保持有效的溝通，表現出之後還要繼續就相關爭端進行談判。只要中美關係保持一定的不確定性，相關國家就會對美國保持相當的恐懼感，這對特朗普來說是最好的局面了。不管怎麼說，雙方的第一需要是保持接觸溝通或建立新的接觸溝通渠道或機制，至少不能使關稅戰或貿易戰升級。如今從雙方釋放的信號看，這點至少是達成一致的。