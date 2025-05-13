歐洲擬在俄烏領導人潛在會晤後 再考慮加大施壓俄羅斯
撰文：聯合早報
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知情人士稱，在推動美國宣布對俄羅斯的新制裁之前，歐洲領導人準備先等待烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）可能在土耳其進行的面對面談判。
彭博社報道，要求不具名的知情人士透露，美歐官員星期一（5月12日）進行溝通，美國明顯希望為俄烏可能在星期四（15日）直接談判創造機會，然後才決定是否對普京施加更大壓力。
知情人士說，如果普京拒絕與澤連斯基見面，或者俄羅斯星期四不同意立即無條件停火，那麼歐洲領導人將敦促美國總統特朗普兌現他的制裁俄羅斯威脅。
路透社報道，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）星期一通電話，討論普京提出本周在土耳其與烏方直接談判的提議。
另據法新社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）星期一說，他「考慮」飛到土耳其參加烏俄雙方的談判。
特朗普在啟程前往中東前，在白宮對記者說：「其實我在考慮飛過去。如果我認為能有結果的話。」他說：「我認為星期四在土耳其舉行的俄烏會晤可能會取得好結果，而且我相信俄烏領導人都會出席。」
普京上星期天（11日）凌晨對媒體發表聲明，提議俄烏雙方於星期四在伊斯坦堡無條件重啟直接談判。普京還說，談判期間可能就一些新的停火建議達成一致。
澤連斯基當晚在社交媒體發文說，他已準備好於星期四與普京在土耳其見面，並希望普京不要藉故不出席。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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