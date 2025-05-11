俄烏戰爭｜普京提議15日與烏克蘭在伊斯坦布爾舉行直接談判

英國媒體5月11日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在克里姆林宮向媒體發聲明指，願意與烏克蘭展開直接對話。普京提議，俄羅斯可與烏克蘭15日（下周四）在土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）舉行會談。



據路透社報道，普京表示：「2022年中斷談判的不是俄羅斯，而是基輔。儘管如此，我們仍然建議基輔在沒有任何先決條件的情況下恢復直接談判。」

普京提議烏克蘭15日（下周四）在伊斯坦布爾恢復直接談判。

2025年5月11日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）在里姆林宮向媒體發表聲明。（Reuters）

普京提到2022年爆發俄烏戰事後不久進行的談判：「讓我提醒你們，當時談判的結果是，我們準備了一份聯合草案文件，並由基輔談判小組組長簽署，但在西方的堅持下，它被扔進了垃圾桶。」

普京強調：「正如他們所說，我們的提議已經擺在檯面上，現在的決定權在烏克蘭及其領導人手中，他們似乎受到個人政治野心的驅使，而不是照顧人民的利益。」

普京又指：「我們致力於與烏克蘭進行認真的談判。其目的是消除衝突的根源，建立符合歷史視角的長期持久和平。」

「我們不排除在談判期間達成一些新的停火協議和真正的停火協議，這不僅俄羅斯會遵守，而且烏克蘭方面也會遵守，這將是邁向長期可持續和平的第一步，而不是繼續武裝衝突的序幕。」

2025年5月11日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）在里姆林宮向媒體發表聲明。（Reuters）

普京重申，俄羅斯已準備好進行無條件談判。現在發生了軍事行動，發生了戰爭，我們提議恢復那些被我們雙方中斷的談判。