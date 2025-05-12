特朗普質疑烏克蘭會否達協議 澤連斯基：準備好15日與普京會面
撰文：蕭通
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於5月11日發聲明稱，願意與烏克蘭展開直接對話，並提議15日在土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）舉行會談。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日發帖稱，普京不想與烏克蘭達成停火，而是希望15日就結束戰事在土耳其談判，他認為烏克蘭應該立即同意，至少將能透過會談確定有否可能達成協議。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，普京的提議是「積極信號」，他已準備15日與普京會晤。但他表示，真正結束戰爭的第一步是停火，期望俄羅斯能從12日開始展開為期30天完全無條件停火，為外交提供必要依據。
特朗普表示，如果俄烏不可能達成和平協議，歐洲和美國將了解一切現狀，並可以採取行動。他又表示，開始懷疑烏克蘭會否與普京達成協議，並嘲諷普京正忙於慶祝第二次世界大戰的勝利，但如果沒有美國，這場勝利不可能取得的。他在文末再次敦促，俄烏應即時展開會談。
普京：2022年因基輔中斷談判 現促恢復
據路透社報道，普京發聲明提到，俄烏此前在2022年中斷的談判，責任在於基輔。但俄方仍然建議，在沒有任何先決條件的情況下，15日在伊斯坦布爾與烏克蘭恢復直接談判。
他又稱，俄方致力進行認真談判，消除衝突根源，建立符合歷史視角的長期持久和平。「我們不排除在談判期間，達成一些新的停火協議和真正的和平協議，這將是邁向長期可持續和平的第一步，而不是繼續武裝衝突的序幕」。
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