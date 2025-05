特朗普證實提議派兵駐墨西哥打擊販毒　諷墨總統「害怕毒販」拒絕

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)5月4日證實自己曾向墨西哥總統欣鮑姆(Claudia Sheinbaum)提議派駐美兵進駐墨西哥打擊毒品販運,他強調原因在於販毒集團恐怖,令數千人死亡,並推測欣鮑姆因過於害怕「以至於無法正常思考」,才做出拒絕自己的幫助的舉動。



特朗普在當日乘總統專機返回華盛頓途中回應事件,他形容欣鮑姆是「可愛的女性」,還補充如若墨西哥日後需要幫助打擊販毒集團,「我很榮幸能夠效勞( I would be honored to go in and do it)」。

欣鮑姆日前披露事件時,指自己出於維護墨西哥主權而回絕特朗普提議,強調願與美國合作,但雙方應在各自國境內行事,還希望特朗普能夠阻止美國武器流入墨西哥,以免助長暴力與販毒。

她此番表態最早源於《華爾街日報》5月2日報道,其中披露特朗普的派兵幫助墨西哥禁毒的提議。