克宮拒透露普京會否出席和談　烏方：澤連斯基只與普京談判

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）5月13日表示，俄羅斯將適時宣布由誰代表俄方在土耳其與烏克蘭會談，拒絕透露普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）本人會否出席。烏方則在同日表示，總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy ）只有在普京出席的情況下，才會同出席15日舉行的俄烏和平談判。



普京上周日（11日）提議，俄烏可於15日在土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）舉行直接談判。澤連斯基後表示他會前往，但稱普京也應親自出席。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）13日稱：「總統澤連斯基不會在伊斯坦布爾會見普京以外的任何其他俄羅斯代表」，要求俄方展示和談的誠意。

2025年5月11日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）在里姆林宮向媒體發表聲明。（Reuters）

據塔斯社（TASS）報道，俄副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）同日又稱，俄方已經準備好進行談判，但懷疑基輔是否已經準備好：「現在做預測的時機還不成熟。應該向基輔的支持者和基輔發問：他們準備好談判了嗎？」

路透社還引述三名消息人士稱，中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）和俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）將於周四前往伊斯坦布爾，為潛在的和談做準備。據一名美國高級官員透露，目前還不清楚俄羅斯政府是否會派人出席。

美國總統特朗普（Donald Trump）早前透露自己可能前往土耳其出席會談。