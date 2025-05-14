美國3個月內驅逐逾14萬人　聯合國表示擔憂

聯合國對美國驅逐大量移民表示擔憂，尤其是美國計劃將數百人送往薩爾瓦多的一所大型監獄。



法新社報道，聯合國人權事務負責人特克（Volker Turk）周二（5月13日）發聲明說，這一情況引發對多項基本權利的嚴重擔憂，這些權利受美國法律和國際法的保護。

聯合國人權事務辦公室引述美國數據稱，今年1月20日至4月29日期間（即美國新一屆政府執政99日），已有14.2萬人被驅逐出美國。

2025年5月4日，美國田納西州，圖為一個移民權益組織成員帶領孩子聚集在當地國土安全部辦公室前集會，反對美國的打擊移民政策。（Reuters）

聯合國尤其關切美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年3月援引1798年出台的《外國敵人法》，以被羈押的委內瑞拉和薩爾瓦多移民是委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員為由，計劃將他們驅逐至薩爾瓦多的一座最高安全級別監獄。

美國最高法院後來以缺乏正當程序為由，暫停這項驅逐行動。

儘管如此，聯合國人權辦公室指出，至少有245名委內瑞拉人和約30名薩爾瓦多人遭遣送至薩爾瓦多後下落不明。

據稱，其中超過100名委內瑞拉人可能被關押在上述大型監獄中，監獄條件也「極其嚴酷」，聯合國對此作出譴責。

2025年5月9日，委內瑞拉加拉加斯，圖為一架載有委內瑞拉移民的航班由美國飛抵加拉加斯。（Reuters）

人權辦公室引述報告指出，許多拘留者並未被告知美國政府打算將他們遣送至第三國，他們也無法獲得律師的幫助，而且在被遣送出美國之前，無法對此提出異議。

聲明強調，迄今為止，美國和薩爾瓦多當局尚未公布被拘留者的名單。

「在目前的情況下，考慮到可能發生人權侵害的風險，我們有理由擔憂這些人遭到強迫失蹤，這是國際人權法中極其嚴重的問題。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

