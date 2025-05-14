美國3個月內驅逐逾14萬人 聯合國表示擔憂
撰文：聯合早報
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聯合國對美國驅逐大量移民表示擔憂，尤其是美國計劃將數百人送往薩爾瓦多的一所大型監獄。
法新社報道，聯合國人權事務負責人特克（Volker Turk）周二（5月13日）發聲明說，這一情況引發對多項基本權利的嚴重擔憂，這些權利受美國法律和國際法的保護。
聯合國人權事務辦公室引述美國數據稱，今年1月20日至4月29日期間（即美國新一屆政府執政99日），已有14.2萬人被驅逐出美國。
聯合國尤其關切美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年3月援引1798年出台的《外國敵人法》，以被羈押的委內瑞拉和薩爾瓦多移民是委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員為由，計劃將他們驅逐至薩爾瓦多的一座最高安全級別監獄。
美國最高法院後來以缺乏正當程序為由，暫停這項驅逐行動。
儘管如此，聯合國人權辦公室指出，至少有245名委內瑞拉人和約30名薩爾瓦多人遭遣送至薩爾瓦多後下落不明。
據稱，其中超過100名委內瑞拉人可能被關押在上述大型監獄中，監獄條件也「極其嚴酷」，聯合國對此作出譴責。
人權辦公室引述報告指出，許多拘留者並未被告知美國政府打算將他們遣送至第三國，他們也無法獲得律師的幫助，而且在被遣送出美國之前，無法對此提出異議。
聲明強調，迄今為止，美國和薩爾瓦多當局尚未公布被拘留者的名單。
「在目前的情況下，考慮到可能發生人權侵害的風險，我們有理由擔憂這些人遭到強迫失蹤，這是國際人權法中極其嚴重的問題。」
本文獲《聯合早報》授權轉載
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