烏總統啟程赴土耳其「等候」普京　並呼籲特朗普幫忙促成談判

烏克蘭駐土耳其大使館周二表示，烏克蘭總統澤連斯基正前往土耳其首都安卡拉，為本周四可能在伊斯坦布爾與俄羅斯總統普京會談做準備。澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前呼籲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）協助促成他和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）星期四（5月15日）在土耳其會晤，他同時指責普京並非真心希望結束戰爭。



法新社報道，澤連斯基星期二（13日）在基輔說，如果普京缺席伊斯坦堡的談判，西方國家應該對俄羅斯實施大規模製裁，並強調他將「竭盡全力」促成俄烏停火。

2025年5月13日，俄羅斯攻擊烏克蘭期間，烏克蘭總統澤連斯基在基輔新聞發布會上向媒體講話。（Reuters）

澤連斯基說：「這場戰爭是他（普京）發動的，因此應該由他出席談判。」

另一方面，特朗普星期二在沙特阿拉伯首都利雅得說，一個美國代表團包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）將出席在伊斯坦堡舉行的俄烏談判，並稱此次談判「可能會取得一些相當不錯的成果」。

2025年5月13日，沙特阿拉伯利雅德，圖為特朗普飛抵利雅德走下飛機。（Reuters）

這將是俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，俄烏雙方首次直接談判。

普京上星期天（11日）凌晨對媒體發表聲明，提議俄烏雙方星期四在伊斯坦堡無條件重啟直接談判。普京還說，談判期間可能就一些新的停火建議達成一致。澤連斯基上星期天11日晚上在社交媒體發文說，他已準備好在星期四與普京在伊斯坦堡見面，並希望普京不要藉故不出席。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

