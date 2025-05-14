美國削華包裹關稅　Temu和Shein可望補庫存　物流業人士：30%仍高

中美兩國5月12日達貿易協議互降關稅，其中從中國運往美國的小額包裹關稅從120%降至54%。路透社則引述白宮一項行政命令和行業專家消息稱，美國將把來自中國的小額包裹關稅或進一步降至最低30%。美媒指，此舉為Temu和Shein提供喘息機會來補充美國庫存，並重新評估其供應鏈管理。



據CNBC報道，先前的關稅率已致Shein平台上美國消費者的商品價格上漲，Temu則完全暫停從中國的直接發貨。供應鏈專家表示，近期的關稅削減為他們提供增加從中國發貨量、補充倉庫庫存和完成現有訂單的機會。

2月5日美國取消對中國包裹的「小額豁免（De Minimis）」（Getty）

CNBC訪問的一名物流業人士Jason Wong表示，他的公司在「小額豁免（De Minimis）」終止後，暫停從中國發貨，並依靠美國庫存來完成訂單。但他預計，根據最新的關稅政策，被徵收30%關稅的大宗貨物將恢復運往美國。

他說：「30%仍然很高，但與125%相比，30%基本上不算什麼。」